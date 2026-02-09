Türkiye'de Bir Otomobil Devri Kapandı: Kimse Onu Satın Almak İstemiyor
Türkiye otomobil pazarında değişim yaşanıyor. Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, ODMD verilerinde 2025 yılında B segmenti küçük sedan sınıfındaki araçlarda toplamda 570 adet satış yapılmıştı. 2026 yılının ilk ayında ise bu alanda hiç satış yapılmadığı görüldü. Aksine küçük SUV modellerinde ise artış yaşanıyor.
Türkiye'deki otomobil sektöründe büyük bir değişim yaşanıyor.
