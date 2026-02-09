Türkiye'de Bir Otomobil Devri Kapandı: Kimse Onu Satın Almak İstemiyor

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Türkiye'nin 'sedan model arabası sevdası' son yıllarda azalmaya başladı. Sedan modeller yerine yerden yüksek SUV veya crossover adı verilen modeller daha çok tercih ediliyor. Küçük sedan otomobiller denilen 'B segmenti' araçların pazardaki payını ağırlıklı olarak SUV modellere bıraktığı aktarılıyor.

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen yıl listede yer alan modellerden toplamda 570 adet satış yapıldı. Ocak 2026’da ise bu modellerden hiç satış yapılmadı. Küçük sedan modeller, dar bütçeli kişilerin tercihi olarak görülse de artık bu trend sona erdi. 2026 Ocak ayında bu segmentin satış kaydetmemesi, küçük sedanların pazardan çekildiğine dair en net gösterge oldu.

Öte yandan C sedan segmentinde benzer bir kader yaşansa da kaybın daha yavaş olduğu belirtildi. Bu noktada ise elektrikli modeller ön plana çıkmaya başladı. Sedan modeller 247 bin adetle pazardan yüzde 22,8 pay alırken, elektrikli sedan otomobillerin payı 25 bin 252 adetle yüzde 10’un üzerine çıktı.

Türkiye’de 2025 yılında toplamda 1 milyon 84 bin 496 adet araç satışı gerçekleşti. Bunun 247 bin 5 adedi sedan, 156 bin 78 adedi HB, 2 bin 867 adedi station wagon, bin 959 adedi MPV, 89’u CDV, 4 bin 670 adet spor otomobil ve 671 bin 819 adedi de SUV modeller oldu. Pazardan pasta olarak en yüksek payı yüzde 62 adetle SUV’lar aldı.