Çinli Otomobil Devi BYD Türkiye Yatırımından Vazgeçti mi? Bakan’dan Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 09:49

Çinli otomobil devi BYD’nin Türkiye yatırımından vazgeçtiği iddia edildi. Manisa’da 1 milyar dolarlık fabrika kurması planlanan BYD’nin bu yatırımı askıya aldığı ileri sürüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, söz konusu iddialarla ilgili bir soru önergesini yanıtladı.

BYD Türkiye yatırımından vazgeçti mi?

Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım yaparak fabrika kurması planlanan BYD ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye yatırımından vazgeçtiği ileri sürüldü. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, söz konusu iddiaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede  şirketin söz verdiği yatırımın bugüne kadar ne kadarını hayata geçirdiği soruldu. Öte yandan yatırım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar ve olası teşvik iptallerinin ayrıntılarını soruldu.

BYD'nin Türkiye yatırımıyla ilgili Bakan Kacır'dan açıklama.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, soru önergesini yanıtladı. Kacır, yatırım yapılmazsa yaptırım uygulanacağını belirtti. Yatırımların tamamlanmasına yönelik sürecin devam ettiğini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

'Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak, yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur.'

Bakan Kacır'ın soru önergesine yanıtı şu sözlerle devam etti:

'BYD firmasının ülkemizde yapacağı yatırım, mevcut teşvik mevzuatımızın çizdiği sınırlar dâhilinde desteklenmiştir. Ülkemize yeni nesil araç teknolojilerinin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine dair Karar kapsamında; yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Manisa ili ve bölge ekonomisine, otomotiv sektörümüze, ihracatımıza ve ülke kalkınmamıza değer katması hedeflenen bu yatırım sayesinde; otomotiv yan sanayimiz başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların önü açılacak, yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara dönüşümün sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
