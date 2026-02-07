Çinli Otomobil Devi BYD Türkiye Yatırımından Vazgeçti mi? Bakan’dan Açıklama Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, soru önergesini yanıtladı. Kacır, yatırım yapılmazsa yaptırım uygulanacağını belirtti. Yatırımların tamamlanmasına yönelik sürecin devam ettiğini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

'Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak, yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur.'

Bakan Kacır'ın soru önergesine yanıtı şu sözlerle devam etti:

'BYD firmasının ülkemizde yapacağı yatırım, mevcut teşvik mevzuatımızın çizdiği sınırlar dâhilinde desteklenmiştir. Ülkemize yeni nesil araç teknolojilerinin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine dair Karar kapsamında; yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Manisa ili ve bölge ekonomisine, otomotiv sektörümüze, ihracatımıza ve ülke kalkınmamıza değer katması hedeflenen bu yatırım sayesinde; otomotiv yan sanayimiz başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların önü açılacak, yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara dönüşümün sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır.'