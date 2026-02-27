Gündelikçi Ücretleri Büyükşehirlerde 6 Bin Liraya Kadar Çıkıyor!

2+1 konutlarda bu tutar, yapılacak işin kapsamına göre artarak ortalama 4 bin liraya kadar çıkabiliyor. 3+1 dairelerde ise özellikle cam temizliği, mutfak dolaplarının iç temizliği ve banyo detay işlemleri gibi ek taleplerle birlikte ücretler 6 bin lirayı bulabiliyor.

Temizlik hizmetine ek olarak ütü ya da yemek hazırlama gibi işler talep edildiğinde maliyet daha da yükseliyor. Bu hizmetleri sunan çalışanlar, temizlik ücretine ilave olarak bin liraya kadar ek ücret talep edebiliyor. Ancak sektörde her çalışan bu tür ek hizmetleri kabul etmiyor.

Uzmanlara göre fiyatlardaki farklılığın bir diğer nedeni ise kayıtdışı çalışmanın yaygın olması. Standart ve denetlenen bir fiyat mekanizmasının bulunmaması, ücretlerin büyük ölçüde hizmeti veren kişinin belirlediği koşullara göre şekillenmesine yol açıyor.