onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gündelikçi Ücretleri Büyükşehirlerde 6 Bin Liraya Kadar Çıkıyor!

Gündelikçi Ücretleri Büyükşehirlerde 6 Bin Liraya Kadar Çıkıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 15:05

Artan yaşam maliyetleri ve yükselen ücret politikaları, ev temizliği hizmetlerine de doğrudan yansıdı. Özellikle büyük şehirlerde gündelik temizlik hizmeti almak isteyenler, geçen yıla kıyasla çok daha yüksek rakamlarla karşılaşıyor. Daire tipine ve talep edilen işin kapsamına göre değişen ücretler, bazı konutlarda birkaç bin lirayı aşmış durumda.

Kaynak: NTV - Onur Aksoy

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Artan yaşam maliyetleri ve asgari ücretteki yükseliş, hizmet sektörünün birçok alanında olduğu gibi ev temizliği piyasasında da fiyatları yukarı taşıdı.

Artan yaşam maliyetleri ve asgari ücretteki yükseliş, hizmet sektörünün birçok alanında olduğu gibi ev temizliği piyasasında da fiyatları yukarı taşıdı.

Özellikle yoğun çalışma temposu nedeniyle gündelik temizlik hizmetine yönelen haneler, son dönemde ciddi bir maliyet artışıyla karşı karşıya.

NTV'den Onur Aksoy'un haberine göre Sektör temsilcileri, ücretlerin sabit bir tarifeye bağlı olmadığını vurguluyor. Evin metrekaresi, oda sayısı, eşya yoğunluğu ve talep edilen temizlik türü fiyatı doğrudan etkiliyor. Yüzeysel bir temizlik ile detaylı, dip köşe yapılan bir çalışma arasında belirgin ücret farkı oluşuyor.

Güncel rakamlara bakıldığında, stüdyo ve 1+1 dairelerde ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlıyor.

Güncel rakamlara bakıldığında, stüdyo ve 1+1 dairelerde ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlıyor.

2+1 konutlarda bu tutar, yapılacak işin kapsamına göre artarak ortalama 4 bin liraya kadar çıkabiliyor. 3+1 dairelerde ise özellikle cam temizliği, mutfak dolaplarının iç temizliği ve banyo detay işlemleri gibi ek taleplerle birlikte ücretler 6 bin lirayı bulabiliyor.

Temizlik hizmetine ek olarak ütü ya da yemek hazırlama gibi işler talep edildiğinde maliyet daha da yükseliyor. Bu hizmetleri sunan çalışanlar, temizlik ücretine ilave olarak bin liraya kadar ek ücret talep edebiliyor. Ancak sektörde her çalışan bu tür ek hizmetleri kabul etmiyor.

Uzmanlara göre fiyatlardaki farklılığın bir diğer nedeni ise kayıtdışı çalışmanın yaygın olması. Standart ve denetlenen bir fiyat mekanizmasının bulunmaması, ücretlerin büyük ölçüde hizmeti veren kişinin belirlediği koşullara göre şekillenmesine yol açıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın