Gündelikçi Ücretleri Büyükşehirlerde 6 Bin Liraya Kadar Çıkıyor!
Artan yaşam maliyetleri ve yükselen ücret politikaları, ev temizliği hizmetlerine de doğrudan yansıdı. Özellikle büyük şehirlerde gündelik temizlik hizmeti almak isteyenler, geçen yıla kıyasla çok daha yüksek rakamlarla karşılaşıyor. Daire tipine ve talep edilen işin kapsamına göre değişen ücretler, bazı konutlarda birkaç bin lirayı aşmış durumda.
Kaynak: NTV - Onur Aksoy
Artan yaşam maliyetleri ve asgari ücretteki yükseliş, hizmet sektörünün birçok alanında olduğu gibi ev temizliği piyasasında da fiyatları yukarı taşıdı.
Güncel rakamlara bakıldığında, stüdyo ve 1+1 dairelerde ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlıyor.
