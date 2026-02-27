onedio
Astrolojiye Göre En Karamsar Burçlar Belli Oldu

Astrolojiye Göre En Karamsar Burçlar Belli Oldu

burç
Metehan Bozkurt
27.02.2026 - 13:19
27.02.2026 - 13:19

Astrolojide her burcun olaylara yaklaşım biçimi farklıdır. Kimi iyimserliğiyle öne çıkarken, kimi daha temkinli ve sorgulayıcı bir tavır sergiler. Özellikle duygusal derinliği yüksek ve riskleri önceden hesaplama eğiliminde olan burçlar, zaman zaman karamsar olarak tanımlanır. Peki, gökyüzünün en karamsar burçları hangileri?

Akrep Burcu

Akrep burcu, duyguları en yoğun yaşayan burçlardan biridir. Güçlü sezgileri sayesinde olası riskleri erken fark eder, ancak bu durum zaman zaman en kötü ihtimali düşünmesine yol açabilir. Güven konusunda temkinlidir ve hayal kırıklığı yaşamamak için senaryoları önceden zihninde kurar. Bu derinlik, onu güçlü kıldığı kadar içsel karamsarlığa da açık hale getirir.

Oğlak Burcu

Gerçekçi ve disiplinli yapısıyla bilinen Oğlak, hayata pembe gözlüklerle bakmaz. Olası engelleri önceden hesaplama eğilimi, dışarıdan bakıldığında karamsarlık gibi algılanabilir. Başarısızlık ihtimalini sürekli değerlendirmesi, onu stratejik kılar; ancak duygusal anlamda zaman zaman ağır bir sorumluluk hissi yaratır.

Yengeç Burcu



Yengeç burcu duygusal güvenliğe büyük önem verir. Geçmiş deneyimlere sıkı sıkıya bağlı olması, olumsuz anıları kolay unutamamasına neden olabilir. Sevdiklerini koruma içgüdüsü güçlüdür; bu nedenle tehlike ihtimallerine karşı aşırı hassas davranabilir. Bu hassasiyet, bazı dönemlerde içe kapanma ve karamsar düşüncelerle sonuçlanabilir.

Balık Burcu

Balık burcu yüksek empati kapasitesine sahiptir. Çevresindeki insanların duygularını yoğun biçimde hisseder ve kolektif atmosferden kolayca etkilenir. Hayal gücü geniştir; bu da olumlu senaryolar kadar olumsuz ihtimalleri de büyütmesine neden olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde iç dünyasında karamsar dalgalanmalar yaşayabilir.

Başak Burcu

Detaycılığı ve eleştirel bakış açısıyla öne çıkan Başak, mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle hataları büyütebilir. Sürekli analiz etme ve kusur arama eğilimi, olayların olumsuz yönlerine odaklanmasına yol açabilir. Ancak bu yaklaşım aynı zamanda sorun çözme kapasitesini de artırır.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
