Yeni Bölümü İptal Edilen Taşacak Bu Deniz'in İzleyicisi Çareyi TRT'yi Aramakta Buldu
Taşacak Bu Deniz'in 27 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak bölümü son anda iptal edildi. Haberi duyan izleyiciler 'Taşacak Bu Deniz neden yok, neden iptal edildi?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?' diye sormaya ve duruma isyan etmeye başladılar. Karardan hiç memnun kalmayan izleyiciler çareyi TRT'yi aramakta buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in 27 Şubat Cuma günü yayınlanacak 20. bölümü iptal edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı izleyiciler duruma o kadar öfkelendi ki çareyi TRT'yi aramakta buldular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın