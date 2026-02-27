onedio
Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı, Yok mu? Taşacak Bu Deniz Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy
27.02.2026 - 09:17

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü bu akşam ekrana gelecekti. Dizinin yeni bölümünün 27 Şubat Cuma yayınlanması beklenirken, dizi son anda iptal edildi.

'Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iptal edildi. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Neden Yok?

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü (20. bölümü) Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçı sebebiyle iptal edildi.

Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?

Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümünün 27 Şubat Cuma günü yayınlanması beklenen bölümü iptal edildi. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün 6 Mart Cuma yayınlanması bekleniyor.

27 Şubat Cuma TRT 1 Yayın Akışı

  • 07.08 İstiklal Marşı

  • 07.10 Kalk Gidelim

  • 08.50 Adını Sen Koy

  • 10.00 Kur'an'ın Mesajı

  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.20 Seksenler

  • 14.10 Vefa Sultan

  • 15.30 Kur'an'ın Mesajı

  • 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 17.45 Ramazan Sevinci

  • 19.15 Ana Haber

  • 19.55 İddiaların Aksine

  • 20.00 Maç Özel

  • 21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

  • 23.00 Vefa Sultan

  • 00.15 Taşacak Bu Deniz

  • 03.00 TEKRAR Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 04.45 Sahur Bereketi

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
