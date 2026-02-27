Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı, Yok mu? Taşacak Bu Deniz Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü bu akşam ekrana gelecekti. Dizinin yeni bölümünün 27 Şubat Cuma yayınlanması beklenirken, dizi son anda iptal edildi.
'Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?
Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Neden Yok?
Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?
27 Şubat Cuma TRT 1 Yayın Akışı
