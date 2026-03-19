Sevgili Akrep, bugün kariyer hayatında bir tür gölge oyunu sahneliyorsun desek yeridir! Zira, iş yerinde kimse tarafından fark edilmeyen ilişkiler ve dinamikler kurmaya hazırsın. Hani derler ya 'saman altından su yürüteceksin.' Böylece yeni bir düzen, iş ortaklığı ya da network ile gücüne güç katacaksın.

Tabii bunun için dikkatli hamleler yapmaya odaklanmalısın. Çünkü küçük hamlelerin bile büyük etkiler yaratması an meselesi. En küçük bir fırsat fark ettiğinde dahi sakın durma! Hemen aksiyom almak için harekete geç ve kazanmak için risk almaktan da çekinme.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise bugün, duygularının derinliği ve yoğunluğu dikkat çekiyor. İlişkinde duyguları abartmaya meyilli olabilir misin? Belki de sınırları çizmekte, sakin kalmakta ya da uyum sağlamakta zorlanabilirsin. Aşırı sevgi, bir anda gelen mesafe arzusu... Ve pek çok gel-git ilişkini yıpratabilir. Dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…