Sevgili Akrep, bugün enerjini, evine ve ailene yönlendiriyorsun. Belki evinde bir yenilik yapmayı düşünüyorsun, belki akıllı ev sistemlerine geçmeyi planlıyorsun veya dekorasyonda radikal bir değişiklik yapmayı istiyorsun. İşte bu süreçte aile köklerinle ilgili bir sırrın açığa çıkması veya eski bir fotoğrafın bambaşka gerçekleri meydana çıkarması son derece olası!

Tam da bu durum aile mirasına götürebilir. Gözünü dört aç, bu dönemde beklenmedik maddi kazançlar elde edebilirsin. Emlak veya gayrimenkul ile ilgili yatırımlar da yüzün gülebilir. Galiba bugün, profesyonel dünyadaki hırslarını bugünlük kapının dışında bırakıp aile işine, mirasa ve taşınmazlara yatırım yapmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün ihanetin gölgesi yerini güven tazelemeye bırakıyor. Partnerinin geçmişte yaptığı bir hatayı bugün samimiyetle itiraf etmesi, aranızdaki o gizli gerilimi tamamen bitirebilir; affetmenin hafifliğini yaşayacaksın. Şimdi geçmişten arınmanın tam sırası. Tabii eğer bekarsan, geçmişi unutup yeni aşka yelken açmayı da düşünmenin zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…