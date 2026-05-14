Sevgili Koç, bugün Ay ve Venüs arasındaki harika etkileşim ruhuna inanılmaz bir zarafet katıyor. Mesleki arenada sert rekabeti tamamen kenara bırakıp diplomatik yeteneklerini sergileyerek masadan zaferle kalkacaksın. Çatışmaları tatlı dille çözmek kariyerinde yepyeni kapılar aralayacaktır.

İletişimdeki yumuşak tavrın sayesinde yöneticilerinden beklemediğin destekler alabilirsin. Sanatsal projelere veya estetik detaylara yönelmek kazancını katlayacak fırsatlar sunacaktır. Finansal konularda sezgilerine güvenerek kârlı yatırımlara imza atacaksın.

Peki ya aşk? Duygusal ihtiyaçlarını zarifçe dile getirdiğinde kalbindeki buzlar tamamen eriyebilir. Savaşmak mı, yoksa şefkatle sarmalamak mı? Biz söyleyelim, inatlaşmaktan vazgeçerek partnerine karşı ördüğün duvarları bütünüyle yıkıp sadece kalbinin sesini dinleyebilirsin. Ama bekar bir Koç burcuysan, savaşçı ruhunu dinlendirip kendini romantizmin kollarına bıraktığında gerçek sevdayı yakalayabilirsin. Huzur veren tatlı bir serüven istemez misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...