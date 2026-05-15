Okullarda Büyük Değişim Başlıyor: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Şehre Özel Müfredat Kararı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2026 - 07:13

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimde 'her şehre aynı model' dönemini kapatarak bölge bazlı üretim ve istihdam odaklı yeni bir sisteme geçiyor. Şehirlerin sanayi yapısına ve teknolojik gelişmelere göre şekillenecek olan bu yeni modelde, güncelliğini yitiren bölümler kapatılırken yapay zekadan siber güvenliğe kadar geleceğin meslekleri ön plana çıkacak.

Türkiye genelindeki meslek liseleri, yerel iş gücü ihtiyaçları ve teknolojik dönüşüm esas alınarak baştan aşağı yenileniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği bu yeni planlama, artık her ilin kendi ekonomik dinamiklerine göre eğitim vermesini öngörüyor. Sabit ve tek tip eğitim modelleri yerine, şehrin sanayi potansiyeli ve üretim kültürü neyi gerektiriyorsa okullarda o dersler okutulacak. Bu stratejik adım sayesinde öğrencilerin mezun olduklarında doğrudan sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip olması ve istihdama hızlıca katılması hedefleniyor.

Yeni dönemde mesleki eğitim, sadece mevcut meslekleri öğretmekle kalmayıp dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine de uyum sağlayacak. Örneğin geleneksel alanlar olan güzellik hizmetleri artık dijital analiz ve medikal teknolojilerle, ayakkabı üretimi ise modern tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı derslerle güncelleniyor. Teknolojinin hızıyla paralel olarak müfredata eklenen siber güvenlik, havacılık, uzay teknolojileri ve yapay zekâ gibi programlar, gençlerin geleceğin dünyasında söz sahibi olmasını sağlayacak. Bu dinamik yapı, iş dünyasının beklentileri değiştikçe eğitim içeriğinin de hızla güncellenmesine imkân tanıyacak.

Uygulamanın sahadaki yansıması ise bölgesel ihtiyaçlara göre 'esnek okul' yapısını beraberinde getiriyor. Artık sektörde karşılığı kalmayan veya bölge ekonomisine katkı sunmayan bölümler kademeli olarak kapatılırken, o bölgenin kalkınma lokomotifi olan sektörler desteklenecek. Mesela Bilecik gibi seramik üretiminin merkezi olan bir ilde, eğitim yatırımları bu sektörü güçlendirecek şekilde revize ediliyor. Öğrencilerin sadece tek bir işe odaklanmak yerine; tasarım, teknik beceri ve dijital yetkinlik gibi çok yönlü özelliklerle donatılması, onları değişen piyasa koşullarına karşı daha dirençli ve nitelikli birer profesyonel haline getirecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
