Japonya Gözünü Ay'a Dikti: Ay'ın Etrafında Dev "Güneş Halkası" İnşa Edilecek

Fosil yakıtlara alternatif olarak geliştirilen bu devasa yapının önünde, henüz netleşmeyen yüksek maliyetler ve devasa ölçekli lojistik planlama gibi zorluklar bulunuyor. Ancak uzmanlar, 2035 yılına kadar gerekli teknolojik altyapının kurulabileceğini tahmin ediyor. Luna Ring projesi hayata geçtiği takdirde, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçmesi ve Dünya'nın enerji ihtiyacını sonsuz bir döngüyle karşılaması bekleniyor. Uzay madenciliği ve ileri robotik sistemlerin birleştiği bu vizyon, enerji üretiminde yeni bir dönemi temsil ediyor.