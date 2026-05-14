Japonya Gözünü Ay'a Dikti: Ay'ın Etrafında Dev "Güneş Halkası" İnşa Edilecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 23:18

Japonya merkezli teknoloji şirketi Shimizu Corporation tarafından kamuoyuna duyurulan 'Luna Ring' projesi, küresel enerji krizine karşı uzay tabanlı radikal bir çözüm sunuyor. Ay'ın ekvator hattını devasa bir güneş enerjisi santraline dönüştürmeyi amaçlayan bu girişim, yeryüzüne kesintisiz ve temiz enerji sağlama potansiyeliyle bilim dünyasında geniş yankı uyandırıyor.

Ay yüzeyindeki atmosfer kaybı ve stabil hava koşulları enerji üretimi için ideal bir zemin hazırlıyor.

Proje kapsamında Ay'ın ekvator çevresine yaklaşık 11 bin kilometre uzunluğunda ve 400 kilometre genişliğinde dev bir güneş paneli şeridi kurulması planlanıyor. Ay'da hava olaylarının ve atmosferin bulunmaması, güneş ışınlarının hiçbir engelle karşılaşmadan panellere ulaşmasına olanak tanıyor. Sistemin halka formunda inşa edilmesi ise Ay'ın 14 günlük gece-gündüz döngüsünün yarattığı kesinti sorununu ortadan kaldırıyor. Bu tasarım sayesinde halkanın bir kısmı karanlıkta kalsa dahi, güneş gören diğer bölgeler enerji üretmeye devam ederek Dünya'ya sürekli akış sağlıyor.

Gelişmiş robot teknolojileri ve Ay kaynaklı hammadde kullanımı inşaat sürecinin temelini oluşturuyor.

İnşaat faaliyetlerinin lojistik maliyetlerini düşürmek adına, gerekli yapı malzemelerinin doğrudan Ay toprağından elde edilmesi hedefleniyor. Ay regolitinin işlenerek beton, cam ve güneş hücresi üretimine dönüştürülmesi, projenin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. İnsan sağlığı için riskli olan aşırı sıcaklık ve aşındırıcı toz ortamında, süreci tamamen otonom robot filoları yönetiyor. Üretilen elektrik enerjisinin mikrodalga veya lazer ışınları kullanılarak yeryüzündeki stratejik alıcı istasyonlara kablosuz yöntemlerle nakledilmesi öngörülüyor.

Teknolojik hazırlıkların tamamlanmasının ardından büyük inşaatın 2035 yılında başlatılması hedefleniyor.

Fosil yakıtlara alternatif olarak geliştirilen bu devasa yapının önünde, henüz netleşmeyen yüksek maliyetler ve devasa ölçekli lojistik planlama gibi zorluklar bulunuyor. Ancak uzmanlar, 2035 yılına kadar gerekli teknolojik altyapının kurulabileceğini tahmin ediyor. Luna Ring projesi hayata geçtiği takdirde, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçmesi ve Dünya'nın enerji ihtiyacını sonsuz bir döngüyle karşılaması bekleniyor. Uzay madenciliği ve ileri robotik sistemlerin birleştiği bu vizyon, enerji üretiminde yeni bir dönemi temsil ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
