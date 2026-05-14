Ailesi İçin Kendi Hayallerinden Vazgeçen En Fedakar 3 Burç

Zodyak kuşağının en korumacı yapısı olarak bilinen Yengeçler, yaşam merkezine bağlılık ve aidiyet kavramlarını yerleştiriyor. Bu kişiler ailelerinin ihtiyaçlarını kendi vizyonlarının üzerinde konumlandırarak sessiz bir feragat süreci yönetiyor. Farklı bir şehirde kariyer yapma veya bağımsız bir yaşam kurma ihtimali belirdiğinde, ailesinin duygusal boşluğa düşme riskini sezen Yengeç, bu fırsatları tereddüt etmeden reddediyor. Süreç içerisinde 'idare eden taraf' rolünü üstlenerek kendi mutluluğunu kolektif huzura feda ediyor.