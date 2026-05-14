Doğal Gaz Devri Bitiyor: 28 Milyon Kişinin Evine Isı Pompası Kurdular

Ülkelerin uyguladığı stratejik hibe programları ısınma teknolojilerindeki değişimin temel belirleyicisi oldu. Birleşik Krallık, hane başına sağladığı 7 bin 500 sterlinlik nakdi destek sayesinde satış hacmini yüzde 27 artırarak yıllık 125 bin ünite bandına taşıdı. Belçika’da fosil yakıtlı sistemlere yönelik getirilen yasal kısıtlamalar ve KDV indirimleri pazarın yüzde 7 büyümesini sağladı. Fransa, bin hane başına düşen 216 ünite ile sıralamadaki yerini muhafaza ederken; İtalya ve İsviçre de uyguladıkları teşvik modelleriyle bu sürdürülebilir enerji hamlesine güçlü destek verdi. Karbon nötr hedefleri doğrultusunda şekillenen bu süreç, Avrupa’nın enerji bağımsızlığı vizyonunu güçlendiren en temel unsurlardan biri olarak kayıtlara geçti.