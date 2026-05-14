article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doğal Gaz Devri Bitiyor: 28 Milyon Kişinin Evine Isı Pompası Kurdular

Doğal Gaz Devri Bitiyor: 28 Milyon Kişinin Evine Isı Pompası Kurdular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 18:33

Avrupa genelinde yaşanan doğal gaz krizi ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma çabaları, ısı pompası teknolojisine olan talebi tarihi bir noktaya taşıdı. Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) tarafından yayımlanan güncel veriler, kıta genelinde kurulu ısı pompası sayısının 28 milyonu aşarak yeni bir zirveye ulaştığını ortaya koydu. 2024 yılındaki geçici duraklama evresini geride bırakan sektör, düşen kurulum maliyetleri ve genişleyen devlet teşvikleri sayesinde 2025 yılı itibarıyla yüzde 10,3 oranında bir büyüme ivmesi yakaladı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://ehpa.org/news-and-resources/n...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya Isınma Tercihlerinde Geleneksel Yöntemleri Geride Bırakarak Öncü Rol Üstlendi

Almanya Isınma Tercihlerinde Geleneksel Yöntemleri Geride Bırakarak Öncü Rol Üstlendi

Kıtanın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, bu yapısal dönüşümün merkez üssü haline geldi. Ülkede geçen yıl devreye alınan yeni ısıtma sistemlerinin yüzde 48’ini ısı pompaları oluştururken, gaz kazanlarının pazar payı ilk kez yüzde 44 seviyesine gerileyerek ikincil konuma düştü. Enerji uzmanları, bu değişimin Almanya’nın küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki istikrarsızlıklara karşı ekonomik direncini artırdığına dikkat çekti. Cihazların soğuk iklim koşullarındaki verimliliğine dair endişeler ise İskandinav ülkelerinin yüksek kullanım oranlarıyla geçerliliğini yitirdi. Norveç, Finlandiya ve İsveç, bin hane başına düşen 500’ü aşkın ünite sayısıyla pazar liderliğini korumayı sürdürdü.

Devlet Destekleri ve Vergi Düzenlemeleri Yeşil Dönüşüm Sürecine Hız Kazandırdı

Devlet Destekleri ve Vergi Düzenlemeleri Yeşil Dönüşüm Sürecine Hız Kazandırdı

Ülkelerin uyguladığı stratejik hibe programları ısınma teknolojilerindeki değişimin temel belirleyicisi oldu. Birleşik Krallık, hane başına sağladığı 7 bin 500 sterlinlik nakdi destek sayesinde satış hacmini yüzde 27 artırarak yıllık 125 bin ünite bandına taşıdı. Belçika’da fosil yakıtlı sistemlere yönelik getirilen yasal kısıtlamalar ve KDV indirimleri pazarın yüzde 7 büyümesini sağladı. Fransa, bin hane başına düşen 216 ünite ile sıralamadaki yerini muhafaza ederken; İtalya ve İsviçre de uyguladıkları teşvik modelleriyle bu sürdürülebilir enerji hamlesine güçlü destek verdi. Karbon nötr hedefleri doğrultusunda şekillenen bu süreç, Avrupa’nın enerji bağımsızlığı vizyonunu güçlendiren en temel unsurlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın