Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.05.2026 - 21:28

Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç ise soruşturmaya ilişkin MASAK incelemesinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Hazırlanan rapora göre Kütahyalı’nın banka hesaplarına son iki yıl içerisinde toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu tespit edildi. Ayrıca elektronik ödeme kuruluşlarındaki hesap hareketlerinin de incelendiği, 2022-2024 yılları arasında bu hesaplara toplam 35 milyon 201 bin 344 TL tutarında giriş gerçekleştiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

128 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Adana merkezli olmak üzere 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Soruşturma çerçevesinde aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, Kütahyalı’nın da yer aldığı 128 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"Yanlış anlaşılma var"

Rasim Ozan Kütahyalı, kara yoluyla Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, 'İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var' ifadelerini kullandı.

Sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahyalı ile birlikte getirilen iki kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Daha önce de farklı bir konuda gözaltına alınmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı “CHP’ye kayyum atanacak” paylaşımının ardından soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında, Kütahyalı’nın paylaşımında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı yönünde iddialarda bulunduğu belirtilmişti.

Bu süreçte gözaltına alınan Kütahyalı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
