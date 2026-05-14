Ergin Ataman, 2-0'dan Kaybedilen Seri Sonrası Basın Toplantısını Terk Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.05.2026 - 19:58

Panathinaikos, EuroLeague play-off serisinde 2-0’lık avantajı koruyamadı ve taraftarı önünde Valencia Basket’e 81-64 yenilerek Final Four umutlarını kaybetti. Serinin en kritik maçında etkisiz bir performans ortaya koyan Yunan ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşanırken, maçın ardından Ergin Ataman’ın basın toplantısını yarıda bırakması gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Ergin Ataman soru biter bitmez toplantıyı terk etti.

Fenerbahçe ve Olympiakos bileti aldı Panathinaikos dışarıda kaldı.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos B.C., EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında Valencia Basket karşısında ağır bir yenilgi yaşayarak turnuvaya veda etti. Seride 2-0’lık üstünlüğü yakalamasına rağmen devamını getiremeyen Yunan temsilcisi, kendi sahasında oynadığı kritik mücadeleyi 81-64 kaybetti.

Seride üst üste galibiyetler alarak büyük geri dönüşe imza atan Valencia Basket ise tarihinde ilk kez EuroLeague Final Four’una yükselmeyi başardı. İspanyol ekibi yarı finalde Real Madrid Baloncesto ile kozlarını paylaşacak.

Final Four’un diğer eşleşmesinde ise Fenerbahçe Beko ile Olympiacos B.C. finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Final Four, Panathinaikos'un sahasında oynanacak.

EuroLeague Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Panathinaikos’un ev sahipliğinde düzenlenecek. Ancak Yunan temsilcisi, kendi seyircisi önünde gerçekleşecek dev organizasyonda mücadele etme fırsatını kaçırdı ve Final Four biletini alamadan turnuvaya veda etti.

Basın toplantısını terk etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise gecenin en dikkat çekici anlarından biri yaşandı. Bir gazetecinin, Ergin Ataman’ın ocak ayında yaptığı “Ligi ya da EuroLeague’i kazanamazsak takımdan ayrılırım” açıklamasını hatırlatması salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Deneyimli başantrenör soruya yanıt vermek yerine, “Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın” ifadelerini kullandı ve ardından toplantıyı terk etti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
