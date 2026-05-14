Ergin Ataman, 2-0'dan Kaybedilen Seri Sonrası Basın Toplantısını Terk Etti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise gecenin en dikkat çekici anlarından biri yaşandı. Bir gazetecinin, Ergin Ataman’ın ocak ayında yaptığı “Ligi ya da EuroLeague’i kazanamazsak takımdan ayrılırım” açıklamasını hatırlatması salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Deneyimli başantrenör soruya yanıt vermek yerine, “Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın” ifadelerini kullandı ve ardından toplantıyı terk etti.

