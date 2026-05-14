İstinaftan Emekli Maaşı İçin Emsal Karar Geldi: Emekli Maaşına Bloke Konabilecek

Meseleyi yargıya taşıyan emekli vatandaş, maaşından yasal olarak en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılabileceğini savunarak bugüne kadar yapılan tüm kesintilerin iadesini talep etti.

Davalı banka ise söz konusu borcun bireysel tüketici kredisi değil ticari kredi kapsamında değerlendirildiğini öne sürdü. Banka savunmasında, emeklinin imzaladığı sözleşmeyle birlikte bankadaki tüm alacakları, mevduat hesapları ve emekli maaşı üzerinde mahsup, takas ve bloke yetkisini kuruma verdiğini belirtti.

Dosyayı inceleyen Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporunu da dikkate alarak emekli vatandaşın talebini haklı buldu. Mahkeme, maaştan yapılan kesintilerin davacıya geri ödenmesine karar verdi.