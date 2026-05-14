İstinaftan Emekli Maaşı İçin Emsal Karar Geldi: Emekli Maaşına Bloke Konabilecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.05.2026 - 19:24 Son Güncelleme: 14.05.2026 - 20:20

Emekli maaşına bloke konulmasının yargıya taşındığı davada İstinaf Mahkemesi dikkat çeken bir emsal karara imza attı. Mahkeme, kredi borçları nedeniyle emekli maaşına bloke uygulanmasının belirli şartlar altında “mümkün” olduğuna hükmetti. Kararın, benzer durumda bulunan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirdiği ve bankalar ile vatandaşlar arasındaki kredi uyuşmazlıklarında yeni bir tartışma başlatabileceği değerlendiriliyor.

İstinaf'tan gelen emsal kararla birlikte karar kesinleşti.

Emekli maaşına bloke uygulanmasıyla ilgili davada İstinaf Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, kredi borçlarının tahsili kapsamında emekli maaşına bloke konulmasının mümkün olduğuna hükmetti. Böylece bankaların, belirli şartlar altında emekli maaşının tamamına bloke koyabilmesinin önü açılmış oldu. Verilen kararın kesin nitelik taşıdığı belirtildi.

Bir emeklinin maaşının tamamı kesildi.

Ekonomim’in haberine göre, emekli bir vatandaş çektiği bireysel kredi nedeniyle maaşından yapılan kesintiler sonucu 2015 yılında borcunu tamamen kapattı. Ancak 2016 yılında, yetkilisi olduğu şirketin kullandığı ticari kredi gerekçe gösterilerek emekli maaşının tamamına yeniden bloke uygulanmaya devam edildi. Emeklinin 2018 yılında yaptığı başvurunun ardından kesinti işlemi durdurulurken, maaşı bir süre yeniden hesabına yatırıldı.

Yerel mahkeme paranın geri ödenmesine hükmetti.

Meseleyi yargıya taşıyan emekli vatandaş, maaşından yasal olarak en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılabileceğini savunarak bugüne kadar yapılan tüm kesintilerin iadesini talep etti.

Davalı banka ise söz konusu borcun bireysel tüketici kredisi değil ticari kredi kapsamında değerlendirildiğini öne sürdü. Banka savunmasında, emeklinin imzaladığı sözleşmeyle birlikte bankadaki tüm alacakları, mevduat hesapları ve emekli maaşı üzerinde mahsup, takas ve bloke yetkisini kuruma verdiğini belirtti.

Dosyayı inceleyen Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporunu da dikkate alarak emekli vatandaşın talebini haklı buldu. Mahkeme, maaştan yapılan kesintilerin davacıya geri ödenmesine karar verdi.

İstinaf "bloke uygulanabilir" kararı verdi.

Banka, yerel mahkemenin verdiği karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, ilgili kredi borcuna ilişkin icra takibinin 2016 yılında başlatıldığı hatırlatıldı. Banka ayrıca emeklinin, kurum nezdindeki tüm alacakları, mevduat hesapları ve emekli maaşı üzerinde mahsup, takas ve bloke işlemi yapılabilmesi konusunda sözleşmeyle açık yetki verdiğini savunarak ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasını talep etti.

Dosyayı değerlendiren Adana Bölge Adliye Mahkemesi ise emekli maaşının bankadaki hesaba yatırıldığını ve bankanın da sözleşme hükümlerine dayanarak bu hesaptaki tutarı kredi borçlarına mahsup ettiğini vurguladı.

Mahkemenin kararında, emekli maaşına doğrudan bloke uygulanabileceğine işaret edilerek şu değerlendirmelere yer verildi:

“Müşterinin bankadaki mevduat hesabından ayrıca ihbara gerek olmaksızın mahsup işlemi yapılabileceğinin düzenlendiği, davacının da kredi taksitlerinin emekli maaşı hesabı dahil tüm hesaplarından tahsil edilmesine yönelik talimat verdiğinin görüldüğü anlaşılmıştır. Hesap hareketleri incelendiğinde kesintilerin bu talimata uygun şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ticari krediye ilişkin kesintilerin genel kredi sözleşmesine, bireysel krediye ilişkin kesintilerin ise bireysel kredi sözleşmesi hükümlerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
