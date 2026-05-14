La Liga'daki Çılgın Puan Durumunda 8. Takım Avrupa Ligi'ne de Gidebilir Küme de Düşebilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Birçok ligde yavaş yavaş şampiyonlar belirlenmeye başladı. Kimi liglerde şampiyonluk için işler son haftaya kaldı, kimi liglerde ise düşecek takımlar merakla bekleniyor. 

İspanya'da La Liga'da ise bambaşka bir heyecan yaşanıyor. 8. sıradaki Real Sociedad topladığı puanla Avrupa Ligi'nin heyecanını da yaşıyor düşmeme korkusu da... Güvenli bir pozisyonda olsa da Sociedad halen ligde kalmayı garantileyebilmiş değil.

Önce puan durumunu inceleyelim.

Geçtiğimiz hafta Barcelona şampiyonluğunu ilan etti. Real Oviedo ise haftalar önce düşmeyi garantiledi. 36 hafta sonunda sadece şampiyon Barcelona, ikinci Real Madrid, beşinci Real Betis ve yirminci Real Oviedo'nun yeri garanti. Diğer tüm takımların sıralaması dakika dakika değişebilecek durumda. 

Maç eksiği olan takımların maçları tamamlandıktan sonra tablo daha farklı bir hale gelebilir.

4 takımın 39 puanı var.

Girona, Levante, Mallorca ve Elche'nin 39 puanı var. Bu takımlar düşecek son iki takım olmanın korkusunu yakından hissediyor. 

Ancak tek korkan onlar değil. Üst sıralardaki takımlar da henüz ligde kalmayı garantileyebilmiş değil.

44 puanlı Real Sociedad 7. Getafe'nin dört puan gerisinde. Kazanması halinde Avrupa kupalarında boy gösterebilir. Ancak ikisini kaybetmesi halinde düşme hattındaki takımların alacağı sonuçlara göre düşme hattıyla da yakından temas edebilir.

2025-2026 La Liga sezonu, Barcelona’nın Hansi Flick yönetiminde adeta küllerinden doğduğu ve şampiyonluğa ulaştığı bir yıl oldu. Sezon boyunca sergilenen hücum futbolu ve yüksek pres gücü, Katalan ekibini rakiplerinden ayıran en temel özellikti. Özellikle Lamine Yamal’ın dünya yıldızı statüsüne erişmesi ve Robert Lewandowski’nin bitiriciliği, Barça’yı skor anlamında durdurulamaz bir güç haline getirdi.

Maç fazlasıyla Barcelona, Real Madrid'e 14 puan fark attı. Bu sezonki rekabet bu puan farkıyla beraber başka bir seviyeye taşındı. 

Real Madrid ile girilen kıyasıya rekabette, El Clásico galibiyetleri şampiyonluğun habercisi oldu. Genç yeteneklerin (La Masia) tecrübeli isimlerle harmanlandığı kadro mühendisliği, kulübün ekonomik zorluklara rağmen sahada devleşmesini sağladı. Savunmada Pau Cubarsí’nin liderliği ve orta sahada Pedri’nin oyun aklı, Barcelona’nın oyun kontrolünü elinde tutmasına yardımcı oldu. Ligin bitimine birkaç hafta kala ilan edilen bu şampiyonluk, Camp Nou’ya dönüş sürecindeki camia için büyük bir moral kaynağı ve 'Barça kimliğine' dönüşün tescili niteliğindeydi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
