La Liga'daki Çılgın Puan Durumunda 8. Takım Avrupa Ligi'ne de Gidebilir Küme de Düşebilir

2025-2026 La Liga sezonu, Barcelona’nın Hansi Flick yönetiminde adeta küllerinden doğduğu ve şampiyonluğa ulaştığı bir yıl oldu. Sezon boyunca sergilenen hücum futbolu ve yüksek pres gücü, Katalan ekibini rakiplerinden ayıran en temel özellikti. Özellikle Lamine Yamal’ın dünya yıldızı statüsüne erişmesi ve Robert Lewandowski’nin bitiriciliği, Barça’yı skor anlamında durdurulamaz bir güç haline getirdi.

Maç fazlasıyla Barcelona, Real Madrid'e 14 puan fark attı. Bu sezonki rekabet bu puan farkıyla beraber başka bir seviyeye taşındı.

Real Madrid ile girilen kıyasıya rekabette, El Clásico galibiyetleri şampiyonluğun habercisi oldu. Genç yeteneklerin (La Masia) tecrübeli isimlerle harmanlandığı kadro mühendisliği, kulübün ekonomik zorluklara rağmen sahada devleşmesini sağladı. Savunmada Pau Cubarsí’nin liderliği ve orta sahada Pedri’nin oyun aklı, Barcelona’nın oyun kontrolünü elinde tutmasına yardımcı oldu. Ligin bitimine birkaç hafta kala ilan edilen bu şampiyonluk, Camp Nou’ya dönüş sürecindeki camia için büyük bir moral kaynağı ve 'Barça kimliğine' dönüşün tescili niteliğindeydi.