Yasa Dışı Bahis Operasyonlarında Yeni Aşama: Tespit Edilen 3 Milyon Kişiye Ceza Kapıda

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 18:20

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarında, cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı ceza sürecinin başlatıldığı öne sürüldü. 81 ilde sürdürülen incelemelerde, yasa dışı bahis sitelerine ait veri tabanlarının mercek altına alındığı ve kimlik bilgileri tespit edilen 3 milyon 173 bin kişiye adli para cezası uygulanacağı belirtildi.

3 milyon 173 bin TC kimlik numarası tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada ortaya çıkan veri hacminin oldukça büyük olduğu belirtilirken, sistemlerde kayıtlı toplam 13 milyon 800 bin kullanıcı bilgisine ulaşıldığı aktarıldı. Yapılan detaylı incelemelerde, TC kimlik numarasıyla kimliği net biçimde belirlenen 3 milyon 173 bin kişinin doğrudan işlem kapsamına alındığı ifade edildi.

Operasyonların yalnızca kullanıcılarla sınırlı olmadığı, yasa dışı bahis ağındaki para hareketlerinin de incelendiği belirtildi. Bu kapsamda 14 binden fazla para yatırma ve 52 binden fazla para çekme hesabının mercek altına alındığı kaydedildi.

Ceza için alt sınır 100 bin TL!

'Sadece oyun oynadım” savunmasının cezai süreci engellemeyeceği belirtilirken, Türkiye’de yasa dışı bahis oynamanın mevcut mevzuatta “suç” değil “kabahat” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Buna rağmen 2026 yılı itibarıyla uygulanacak idari para cezalarının oldukça yüksek seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanacak cezaların 100 bin TL ile 400 bin TL arasında değişebileceği, miktarın ise para transfer yoğunluğu ve fiilin kapsamına göre belirleneceği aktarıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
