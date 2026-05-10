Gazeteci Emin Pazarcı'nın Kızı Maça Çakarlı Araçla Gitti: Pazarcı Eleştirenlere "İt Kopuk" Dedi

'Konuyu çok dikkate almamıştım ve açıklama yapmayacaktım ama madem babama da saldırılıyor ve ahlaksızca bir şekilde bana mesajlar atılıyor o zaman iki kelime edeyim..

Malum Ankara’da yaşıyorum ben…

Kullandığım araç Ankara’da… İstanbul’a arkadaşlarımın aracıyla geldik.

Maç günü yasal olarak kendisine bu araç tahsis edilmiş olan bir yakınım başka yere geçerken beni de stada bıraktı. Kendisi de aynı araçta önde oturuyordu.

Maç ve şampiyonluk heyecanıyla ben de bir video paylaştım. Hepsi bu.

İstediğiniz yerden istediğiniz araştırmayı yapabilirsiniz ki benim bir Çakarlı aracım yok. Hiç bir ayrıcalığım da yok.

Zannettiğiniz rakamları da kazanmıyorum.

Ofisimde kiracıyım mesela…

Ezcümle, konu bundan ibaret.

Türkiye gündeminde tt yapacak kadar büyütülecek bir durum da yok.

Bugün istanbul’da hava çok güzel bırakın biraz sosyal medyayı bırakın nefret kusmayı da çıkın dışarıda bir hava alın iyi gelir …

Sevgiler.'