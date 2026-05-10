Gazeteci Emin Pazarcı'nın Kızı Maça Çakarlı Araçla Gitti: Pazarcı Eleştirenlere "İt Kopuk" Dedi

Hakan Karakoca
10.05.2026 - 17:21

Trafikte yalnızca mevzuat kapsamında belirli kamu görevlilerine tanınan “çakar” ayrıcalığı bu kez bir futbol karşılaşması yolculuğunda gündeme geldi. Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı’nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı’nın, Galatasaray maçına çakarlı lüks araçla giderken çekilen görüntüleri paylaşması sosyal medyada tepki topladı. Gelen eleştirilerin ardından söz konusu paylaşımın kaldırıldığı öğrenildi. 

Emin Pazarcı ise bu durumu eleştirenlere ağza alınmayacak hakaretler etti.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek 26. lig şampiyonluğunu ilan etti. Gündem yaratan paylaşımlardan biri ise Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı’nın AKP’li avukat kızı Begüm Ece Pazarcı’dan geldi. Pazarcı’nın, stadyuma giderken araç içerisinden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladığı görüldü.

Bu durum sosyal medyada da tepki çekti.

Emin Pazarcı da yaşananları eleştirenlere "it kopuk" diyerek hakaretlerde bulundu.

Begüm Pazarcı da "babasına saldırıldığı" gerekçesiyle bir açıklama yayınladı:

'Konuyu çok dikkate almamıştım ve açıklama yapmayacaktım ama madem babama da saldırılıyor ve ahlaksızca bir şekilde bana mesajlar atılıyor o zaman iki kelime edeyim..

Malum Ankara’da yaşıyorum ben…

Kullandığım araç Ankara’da… İstanbul’a arkadaşlarımın aracıyla geldik.

Maç günü yasal olarak kendisine bu araç tahsis edilmiş olan bir yakınım başka yere geçerken beni de stada bıraktı. Kendisi de aynı araçta önde oturuyordu.

Maç ve şampiyonluk heyecanıyla ben de bir video paylaştım. Hepsi bu.

İstediğiniz yerden istediğiniz araştırmayı yapabilirsiniz ki benim bir Çakarlı aracım yok. Hiç bir ayrıcalığım da yok.

Zannettiğiniz rakamları da kazanmıyorum.

Ofisimde kiracıyım mesela…

Ezcümle, konu bundan ibaret.

Türkiye gündeminde tt yapacak kadar büyütülecek bir durum da yok.

Bugün istanbul’da hava çok güzel bırakın biraz sosyal medyayı bırakın nefret kusmayı da çıkın dışarıda bir hava alın iyi gelir …

Sevgiler.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
