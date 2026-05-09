B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Farklı Araçları da Kullanabilecek

Gündemdeki düzenleme her ne kadar “sınavsız geçiş” olarak yorumlansa da güvenlik kriterlerinin korunacağı belirtiliyor. Buna göre, B sınıfı ehliyetini 250 CC motosiklet kullanımını kapsayacak şekilde genişletmek isteyen sürücülerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen motosiklet direksiyon sınavında başarılı olması gerekecek.

Taslakta sürücülerin teorik sınavdan muaf tutulması, yalnızca uygulamalı direksiyon sınavını geçerek mevcut ehliyetlerine yeni yetki eklenmesi planlanıyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre düzenlemenin, Haziran ayında Meclis gündemini yoğun şekilde meşgul etmesi beklenen yargı paketlerinin ardından ele alınabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliğin en erken yılın son çeyreğinde yasalaşabileceği konuşuluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.