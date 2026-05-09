B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Farklı Araçları da Kullanabilecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 16:30

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Hazırlanan çalışma kapsamında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin herhangi bir ek belge ya da ayrı bir sürücü sertifikası almadan 250 CC’ye kadar motosiklet kullanabilmesine imkan tanınması planlanıyor.

Kapsamın genişlemesi için çalışma başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlığı sürdürülen yeni düzenleme, Türkiye’de ulaşım alışkanlıklarını değiştirecek adımlar arasında gösteriliyor. 2023 yılında yürürlüğe giren uygulamayla B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 CC’ye kadar motosiklet kullanma hakkı tanınmıştı.

Şimdi ise limitin artırılması gündemde. İddiaya göre hazırlanan yeni taslak kapsamında, B sınıfı ehliyeti bulunan sürücülerin herhangi bir ek ehliyet almadan 250 CC’ye kadar motosiklet kullanabilmesinin önü açılacak.

Büyükşehirlerde motosiklet kullanımı artabilir.

Mevcut uygulamada 250 CC segmentindeki motosikletleri kullanabilmek için ayrıca A2 sınıfı ehliyet alınması gerekiyor. Ancak yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, milyonlarca B sınıfı ehliyet sahibi ek sürücü belgesi alma zorunluluğundan ve beraberindeki bürokratik süreçlerden kurtulabilecek.

Düzenlemenin özellikle büyük şehirlerde motosiklet kullanımını artırması ve şehir içi ulaşımda alternatif bir çözüm oluşturması bekleniyor.

Teorik sınav olmayacak, direksiyon sınavı uygulanacak.

Gündemdeki düzenleme her ne kadar “sınavsız geçiş” olarak yorumlansa da güvenlik kriterlerinin korunacağı belirtiliyor. Buna göre, B sınıfı ehliyetini 250 CC motosiklet kullanımını kapsayacak şekilde genişletmek isteyen sürücülerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen motosiklet direksiyon sınavında başarılı olması gerekecek.

Taslakta sürücülerin teorik sınavdan muaf tutulması, yalnızca uygulamalı direksiyon sınavını geçerek mevcut ehliyetlerine yeni yetki eklenmesi planlanıyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre düzenlemenin, Haziran ayında Meclis gündemini yoğun şekilde meşgul etmesi beklenen yargı paketlerinin ardından ele alınabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliğin en erken yılın son çeyreğinde yasalaşabileceği konuşuluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
