Özgür Özel AKP'ye Geçmesi Beklenen Burcu Köksal'la İlgili İlk Kez Konuştu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 22:32

Özgür Özel, AKP’ye katılacağı öne sürülen Burcu Köksal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, “AKP medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Ben kendisine ‘Senin arkanda sonuna kadar dururuz. Gerekirse boşa kocayı ama partine, kendine bunu yapma. Varsa bir yanlışlığı, hırsızlığı parti senin arkanda durur’ dedim. Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor” ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal'la ilgili ilk kez konuştu.

Özgür Özel, AKP’ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Burcu Köksal hakkında ilk kez konuştu. Katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, süreçte Köksal’a “Kocanı boşa ama partine bunu yapma” dediğini belirterek perde arkasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"Telefonu kapalıydı"

Özgür Özel, Burcu Köksal’a ulaşmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını söyledi. Özel, “Burcu Köksal’ı aradım, ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. CHP’nin tüm bileşenlerine büyük bir baskı uygulanıyor ama yorulmaya, kötü olmaya hakkımız yok” dedi.

Köksal’ın parti içinde önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Özel, “Aday belirlerken anket yaptık. Doğru ve tanınan isim olsun dedik. Parti kendisine her türlü imkânı verdi, onu grup başkanvekili yaptı” ifadelerini kullandı.

"Benim bir yere geçeceğim yok" demiş.

Özgür Özel, Burcu Köksal’ın kısa süre öncesine kadar partiye bağlılık mesajları verdiğini belirterek yaşanan değişimin dikkat çekici olduğunu söyledi. Özel, “Daha çok kısa süre önce Fethi Yaşar’a gidip ‘Her şey çok güzel, genel merkezle aramız iyi’ diyor. Sonra bir görüşme yapıyor ve her şey değişiyor. Ne gösteriyorlarsa, neyle tehdit ediyorlarsa... Bu artık güçlü bir şüpheye dönüştü. Bana daha önce ‘Benim bir yere geçeceğim yok’ diye söz vermişti” ifadelerini kullandı.

"Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma."

Özgür Özel, Burcu Köksal’ın eşiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrası kendisiyle özel bir görüşme yaptığını açıkladı. Özel, “AKP medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve ‘Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur’ dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım’ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor” ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
