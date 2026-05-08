Terminatör Repliğiyle Tehdide Hapis Cezası İstendi

İddiaya göre Prof. Dr. S.T., Prof. Dr. Ş.T.’yi “Terminatör” filminde Arnold Schwarzenegger’in canlandırdığı karakterin “Hasta la vista baby” repliğini kullanarak ölümle tehdit etti. Süreçte ayrıca giderek artan miktarlarda para talep ettiği ve şantaj yaptığı da öne sürüldü. Israrlı takip, tehdit, şantaj ve ağır hakaretlere maruz kaldığını belirten akademisyen Ş.T., avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Ş.T. ifadesinde, eski sevgilisi S.T.’nin kendisini kızı, eski eşi ve mesleği üzerinden tehdit ettiğini belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Huzurum kalmadı. Yıllarca emek verdiğim akademik hayatım, aile hayatım, her şeyimi benden almaya çalıştı. Bir gecede 90 kez aradığı, sabahlara kadar mailler gönderdiği günler var. Hayatımı mahveden, maddi ve manevi olarak yıpratan S.T.’den şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum”