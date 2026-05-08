Terminatör Repliğiyle Tehdide Hapis Cezası İstendi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 20:13

Prof. Dr. Ş.K., ayrılmak istediği eski sevgilisi olan Prof. Dr. S.T. tarafından tehdit edildiğini öne sürerek şikâyette bulundu. Kadının, söz konusu kişinin kendisini “Terminatör” filmindeki “Hasta la vista baby” ifadesiyle ölümle tehdit ettiği iddia edilirken, şüpheli ise tüm suçlamaları reddetti.

Yıllara dayanan arkadaşlık önce ilişkiye ardından kabusa döndü.

Prof. Dr. Ş.T. ile meslektaşı Prof. Dr. S.T. arasında başlayan ilişkiye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Hürriyet’in haberine göre ikilinin lise yıllarına dayanan arkadaşlığı, 2025 yılı Ağustos ayından sonra duygusal bir birlikteliğe dönüştü.

İddiaya göre süreç içinde Prof. Dr. Ş.T. ilişkiyi sonlandırmak istedi. Ancak ayrılığı kabul etmeyen S.T.’nin, yoğun şekilde telefon aramaları ve e-postalarla rahatsız etmeye devam ettiği öne sürüldü. Ayrıca S.T.’nin, Ş.T.’nin ailesine ve görev yaptığı üniversitedeki rektör, dekan ve öğretim üyelerine özel hayatına ilişkin iddialar içeren ve iftira niteliği taşıdığı belirtilen mailler gönderdiği; bunun yanı sıra kişisel ve gerçeğe aykırı sağlık verilerini paylaştığı iddia edildi.

"Bir gecede 90 kez aradı"

İddiaya göre Prof. Dr. S.T., Prof. Dr. Ş.T.’yi “Terminatör” filminde Arnold Schwarzenegger’in canlandırdığı karakterin “Hasta la vista baby” repliğini kullanarak ölümle tehdit etti. Süreçte ayrıca giderek artan miktarlarda para talep ettiği ve şantaj yaptığı da öne sürüldü. Israrlı takip, tehdit, şantaj ve ağır hakaretlere maruz kaldığını belirten akademisyen Ş.T., avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Ş.T. ifadesinde, eski sevgilisi S.T.’nin kendisini kızı, eski eşi ve mesleği üzerinden tehdit ettiğini belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Huzurum kalmadı. Yıllarca emek verdiğim akademik hayatım, aile hayatım, her şeyimi benden almaya çalıştı. Bir gecede 90 kez aradığı, sabahlara kadar mailler gönderdiği günler var. Hayatımı mahveden, maddi ve manevi olarak yıpratan S.T.’den şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum”

6.5 yıla kadar hapis istendi.

Prof. Dr. S.T., hakkındaki suçlamalara ilişkin ifadesinde iddiaları reddetti. Prof. Dr. Ş.T. ile duygusal ve cinsel bir birliktelik yaşadığını belirten S.T., bu süreç sonrası virütik bir hastalığa yakalandığını öne sürdü. S.T., “Kendisine tehdit ve şantaj uygulamadım. Başıma gelen virütik hastalık sebebiyle kendisine hakarete varan kelimeler söylemiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık ise şüpheli S.T. hakkında “şantaj” ve “ısrarlı takip” suçlamalarıyla 2 yıl 6 aydan 6,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
