Aziz Yıldırım'ın Adaylığına Bir Yorum da Alex de Souza'dan Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.05.2026 - 23:38

Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroninin yaptığı paylaşımın ardından yorum yaparak Aziz Yıldırıma destek verdi.

Alex, yorumunda “Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle.” ifadelerini kullandı.

Alex, Baroni'nin mesajına yorumla destek verdi.

Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroninin Aziz Yıldırıma yönelik paylaşımına yaptığı yorumla sarı-lacivertli camiada dikkat çekti.

Brezilyalı eski yıldız, Baroni’nin destek mesajına karşılık “Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle” ifadelerini kullanarak Yıldırım’a açık destek verdi.

Aziz Yıldırım-Alex beraberliği birçok başarı kazandırdı.

Alex de Souza, Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atmış ve kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına girmişti.

Brezilyalı eski futbolcunun Yıldırım’a yönelik bu açık desteği, sarı-lacivertli taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
