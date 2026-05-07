Fahiş Site Aidatları İçin Yeni Karar Meclisten Geçti

Yeni düzenlemeyle birlikte site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre, site yönetimlerinin hazırladığı bütçe ve aidat artış teklifleri artık kat maliklerinin onayına sunulacak.

Teklifin kabul edilebilmesi için kat maliklerinin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekecek. Eğer teklif kabul edilmezse, site yönetimi en geç 3 ay içinde yeni bir bütçe hazırlamak zorunda olacak.

Bu süre içinde ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerleme oranı kadar artış yapılabilecek. Böylece zam oranlarının belirsizliği ortadan kaldırılarak sınırlandırılmış olacak.