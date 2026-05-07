Fahiş Site Aidatları İçin Yeni Karar Meclisten Geçti

Hakan Karakoca
07.05.2026 - 22:22

Fahiş site aidatlarına ilişkin yeni düzenlemeleri de kapsayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle birlikte site aidatlarındaki keyfi ve kontrolsüz artışların önüne geçilmesi amaçlanırken, site yönetimlerinin yapacağı tekliflerin artık kat maliklerinin onayına sunulması zorunlu hale getirildi.

Fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemelerin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, dün 6 maddenin daha kabul edilmesinin ardından süreç tamamlandı.

Bugün yapılan oylamayla birlikte teklif Meclis’ten geçerek yasalaştı.

Neler değişti?

Yeni düzenlemeyle birlikte site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre, site yönetimlerinin hazırladığı bütçe ve aidat artış teklifleri artık kat maliklerinin onayına sunulacak.

Teklifin kabul edilebilmesi için kat maliklerinin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekecek. Eğer teklif kabul edilmezse, site yönetimi en geç 3 ay içinde yeni bir bütçe hazırlamak zorunda olacak.

Bu süre içinde ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerleme oranı kadar artış yapılabilecek. Böylece zam oranlarının belirsizliği ortadan kaldırılarak sınırlandırılmış olacak.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
