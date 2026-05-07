Final Maçı İçin Sahaya Çıkan Arda Turan'a Fatih Terim'den Büyük Destek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.05.2026 - 21:31

Fatih Terim, teknik direktör Arda Turan'a destek vermek için Crystal Palace–Shakhtar Donetsk maçını izlemek üzere İngiltere’ye gitti.

72 yaşındaki Terim, Arda Turan için “Küçüklüğünden beri tanıdığım Arda artık meslektaşım. Önü açık, çok büyük işler yapabilecek bir teknik adam” dedi.

Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı.

Terim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Arda'ya destek olmak için geldik, yaptığı işleri dikkatle takip etmek lazım. Kendine ait bir oyun felsefesini ortaya koyması çok önemli. Şartlar ne olursa olsun, kazansa da kaybetse de Avrupa’da çok önemli bir iş yaptı. Belki ileride çok büyük başarılar elde ettiğinde, bugünkü başarısı sıradan kalabilir.

Küçüklüğünden beri tanıdığım Arda, artık meslektaşım. Arda'nın önü açık. Çok büyük işler yapabilecek bir teknik adam.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
