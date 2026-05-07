article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'ye mi Katıldı?

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'ye mi Katıldı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.05.2026 - 21:05

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme taşındı.

Gazeteci Sinan Burhan, iki gün önce katıldığı bir televizyon programında “Kaynağım güvenilir. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yakında AKP’ye katılacağını düşünüyorum. Önceki sözlerimin arkasındayım” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz de Köksal'a telefonla ulaşamadıklarını açıkladı. 

Kaynak - Afyon Postası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz "bu sessizlik hayra alamet değil" dedi.

CHP Afyon İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CHP Afyon İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur.

Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın