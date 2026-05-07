Rojin Kabaiş Davasında Yurt Yönetimi Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.05.2026 - 20:35

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’e ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Edinilen bilgilere göre, Kabaiş’in kaldığı öğrenci yurdunun yönetimi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Yurdun ihtimali araştırılacak.

Van’da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu tarafından yapılan başvuruda, Kabaiş’in kaldığı yurtta ihmal bulunduğu iddiası gündeme taşındı ve başvuru kabul edildi.

Sinan Özaraz, yurt yönetimine yönelik kusur ve ihmal iddialarına rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen “soruşturma izni verilmemesi” kararının, itiraz süreci sonucunda Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını açıkladı.

2024 yılında hayatını kaybetmişti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te Van’da kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine Van Gölü’nün Molla Kasım Köyü sahilinde ulaşılmıştı.

Yapılan ilk incelemelerde, vücudunda kesici ya da ateşli silah izine rastlanmadığı, ayrıca herhangi bir kemik kırığı bulunmadığı tespit edilmişti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
