Rojin Kabaiş Davasında Yurt Yönetimi Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Van’da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu tarafından yapılan başvuruda, Kabaiş’in kaldığı yurtta ihmal bulunduğu iddiası gündeme taşındı ve başvuru kabul edildi.

Sinan Özaraz, yurt yönetimine yönelik kusur ve ihmal iddialarına rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen “soruşturma izni verilmemesi” kararının, itiraz süreci sonucunda Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını açıkladı.