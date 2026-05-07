Sosyal Medyada Kimlik Uygulamasının Detayları Netleşmeye Başladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.05.2026 - 18:42

Sosyal medya platformlarına yeni bir kimlik doğrulama sistemi entegre ediliyor. Buna göre kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap açabilecek, ancak her hesabı ayrı ayrı e-Devlet üzerinden doğrulayıp sisteme tanımlamak zorunda olacak.

Kimlik doğrulama geliyor.

Sosyal medya platformlarında yeni bir kimlik doğrulama dönemi başlıyor.

Instagram, X ve Facebook gibi uygulamalara girişlerin, e-Devlet üzerinden oluşturulacak bir doğrulama anahtarıyla yapılması planlanıyor.

Bu sistemle birlikte kullanıcılar, temel kimlik bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmayı kabul etmiş sayılacak.

Birden fazla hesap açılabiliecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarında çoklu hesap kullanımı tamamen engellenmiyor; kullanıcılar isterse aynı platformda birden fazla hesap açabilecek.

Ancak her hesabın ayrı ayrı e-Devlet üzerinden doğrulanması zorunlu olacak. T.C. kimlik numarasıyla doğrulanmayan hesapların ise sistemde aktif kalmasına izin verilmeyeceği, bu tür hesapların kapatılabileceği belirtiliyor.

Tüm sosyal medya hesaplarınızı görebileceksiniz.

Yeni düzenlemeye göre, e-Devlet altyapısı üzerinden bir kişinin bağlı olduğu tüm sosyal medya hesaplarının görüntülenebilmesi mümkün hale gelecek.

Adli merciler, suç şüphesi bulunan durumlarda kullanıcıya ait kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla sağlanarak sosyal medya kullanıcı adı ile gerçek kişi arasında eşleştirme yapılacak.

Bu süreçle birlikte, hakkında soruşturma yürütülen kişilerin kimlik tespiti daha hızlı ve merkezi bir sistem üzerinden yapılabilecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
