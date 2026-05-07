Sosyal Medyada Kimlik Uygulamasının Detayları Netleşmeye Başladı

Yeni düzenlemeye göre, e-Devlet altyapısı üzerinden bir kişinin bağlı olduğu tüm sosyal medya hesaplarının görüntülenebilmesi mümkün hale gelecek.

Adli merciler, suç şüphesi bulunan durumlarda kullanıcıya ait kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla sağlanarak sosyal medya kullanıcı adı ile gerçek kişi arasında eşleştirme yapılacak.

Bu süreçle birlikte, hakkında soruşturma yürütülen kişilerin kimlik tespiti daha hızlı ve merkezi bir sistem üzerinden yapılabilecek.