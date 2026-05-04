article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Volkan Demirel Bir Takımı Daha Küme Düşme Hattında Bırakarak Görevden Alındı

Volkan Demirel Bir Takımı Daha Küme Düşme Hattında Bırakarak Görevden Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2026 - 00:33

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’nde teknik ekipte önemli bir değişiklik yaşandı. Kırmızı-siyahlı kulüp, deneyimli çalıştırıcı Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Volkan Demirel bu sezon Gençlerbirliği'nde iki kez görev almasına rağmen aldığı başarısız sonuçlarla sezonu tamamlayamamış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

58 günde bir başarısız deneme daha...

58 günde bir başarısız deneme daha...

Sezonun kalan bölümünde istenilen sonuçların elde edilememesi ve hedeflerden uzaklaşılması sonrası harekete geçen Gençlerbirliği yönetimi, Volkan Demirel ile yaptığı görüşmenin ardından ayrılık kararı aldı. Genç teknik adamın başkentteki görevi, beklenen istikrarın sağlanamaması nedeniyle uzun soluklu olmadı.

Demirel'in ikinci dönemi 58 gün sürdü.

İlk denemesi de 40 gün sürmüştü.

İlk denemesi de 40 gün sürmüştü.

Bu sene Ekim ayı sonunda Gençlerbirliği'ne ilk imzasını atan Volkan Demirel, eski başkan Mehmet Kaya'ya sorarak istifa kararı aldığını açıklamıştı. 

Daha sonra yeni başkan Arda Çakmak, istifa eden Volkan Demirel'i geri getirdi ancak istenen sonuç iki dönemde de elde edilemedi.

Tarihe geçti.

Tarihe geçti.

Volkan Demirel, Süper Lig tarihinde sezona başlamadığı takımın başına iki kez geçip sezonu tamamlayamadan görevinden ayrılan ilk teknik direktör oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın