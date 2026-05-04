AKP'li Gazeteci Şamil Tayyar, CHP Davasında "Mutlak Butlan" Kararının Yazıldığını İddia Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 22:35

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Medya Kritik' programında konuşan gazeteci Şamil Tayyar, CHP’deki yönetim tartışmalarıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Tayyar, mahkemenin 'mutlak butlan' kararını yazdığını öne sürerek, bu kararın açıklanmasının siyasi konjonktür nedeniyle ertelenmiş olabileceğini belirtti.

Şamil Tayyar, TGRT ekranlarında mutlak butlana dair açıklamalar yaptı.

Şamil Tayyar, açıklanmayan kararı konjonktüre bağladı.

Tayyar, mahkeme heyetinin kararın doğuracağı toplumsal ve siyasi etkileri hesaba katarak bir zamanlama inisiyatifi kullanabileceğine dikkat çekti. Yargının bu tür kritik süreçlerde kararı 15 gün veya bir ay gibi bir süreyle zamana yayabileceğini belirten Tayyar, özellikle dış politikadaki gerilimlerin bu süreçte etkili olabileceğini ifade etti. ABD ve İran arasındaki gerginlik gibi bölgeyi etkileyen kriz anlarında Türkiye'nin önceliklerinin değişebileceğini vurgulayan Tayyar, iç siyaseti derinden sarsacak kararların ertelenmesinin doğal bir durum olduğunu dile getirdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
