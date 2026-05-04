AKP'li Gazeteci Şamil Tayyar, CHP Davasında "Mutlak Butlan" Kararının Yazıldığını İddia Etti

Tayyar, mahkeme heyetinin kararın doğuracağı toplumsal ve siyasi etkileri hesaba katarak bir zamanlama inisiyatifi kullanabileceğine dikkat çekti. Yargının bu tür kritik süreçlerde kararı 15 gün veya bir ay gibi bir süreyle zamana yayabileceğini belirten Tayyar, özellikle dış politikadaki gerilimlerin bu süreçte etkili olabileceğini ifade etti. ABD ve İran arasındaki gerginlik gibi bölgeyi etkileyen kriz anlarında Türkiye'nin önceliklerinin değişebileceğini vurgulayan Tayyar, iç siyaseti derinden sarsacak kararların ertelenmesinin doğal bir durum olduğunu dile getirdi.