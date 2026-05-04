article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İBB, Halk Ekmeğe Zam Yapma Kararı Aldı: Yeni Fiyatlar Bugünden İtibaren Geçerli

İBB, Halk Ekmeğe Zam Yapma Kararı Aldı: Yeni Fiyatlar Bugünden İtibaren Geçerli

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 18:55

Halk Ekmek AŞ tarafından İstanbul’da normal ve kepek ekmeğin satış fiyatlarında artışa gidildi. Yeni fiyat listesi kamuoyuna duyurulurken, güncellenen tarifelerin bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zam oranı %25 oldu.

Zam oranı %25 oldu.

Halk Ekmek AŞ, İstanbul’da normal ve kepekli ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı. Buna göre 10 liradan satılan ekmeklerin fiyatı 12,5 liraya yükselirken, yeni tarifenin bugünden itibaren geçerli olduğu açıklandı.

1 Nisan'da da Fırıncılar Odası zam duyurusu yapmıştı.

1 Nisan'da da Fırıncılar Odası zam duyurusu yapmıştı.

İstanbul Fırıncılar Odası, 1 Nisan 2026 itibarıyla ekmek fiyatlarına yüzde 16 oranında zam uygulamıştı. Düzenleme sonrası 200 gram ekmek 17,5 liraya, 1000 gram ekmek ise 87,5 liraya yükselmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın