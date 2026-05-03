Gaziantep ve Şanlıurfa'da Şiddetli Fırtına, Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 22:32

Gaziantep ve Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. “Süper hücre” olarak nitelendirilen fırtınada aynı anda görülen yağmur, dolu ve hortum nedeniyle çatılar uçtu, dereler taştı ve çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Gaziantep’te olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şehrin çeşitli yerlerinde çatılar uçtu, yaralılar var.

Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra etkili olan “süper hücre” fırtınası, kısa sürede kentin birçok noktasında yaşamı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağmur, dolu, hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklar ile köprü altları suyla dolarak adeta göle döndü.

Fırtınanın etkisiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nin çatısı çöktü; olayda içeride bulunan 5 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere kaldırıldı. Kent genelinde Şahintepe Mahallesi’nde konteynerin devrilmesi sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi’nde çatı uçması nedeniyle 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu üzerinde 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi’ndeki elektrik şantiyesinde meydana gelen kazada 2 kişi, Gaziler Mahallesi’nde konteyner yıkılması sonucu 1 kişi yaralandı. Ayrıca İkonova konutları yakınında bir aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi’nde yüksekten düşme nedeniyle 1 kişi ve Yeşilvadi Konutları önünde oluşan su birikintisinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Farklı noktalarda yaşanan diğer olaylarla birlikte yaralı sayısının 23’e ulaştığı bildirildi.

Şanlıurfa Birecik'te de ciddi hasarlar meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe genelinde hayat durma noktasına geldi.

Fırtına sırasında Birecik Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir kamyonet devrilirken, duba restoranların halatları koptu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir caminin minaresi yıkıldı, çok sayıda ağaç araçların üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu.

Kısa süre etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Minarenin yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hasan Şıldak da doludan etkilenen Birecik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
