Gaziantep ve Şanlıurfa'da Şiddetli Fırtına, Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra etkili olan “süper hücre” fırtınası, kısa sürede kentin birçok noktasında yaşamı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağmur, dolu, hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklar ile köprü altları suyla dolarak adeta göle döndü.

Fırtınanın etkisiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nin çatısı çöktü; olayda içeride bulunan 5 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere kaldırıldı. Kent genelinde Şahintepe Mahallesi’nde konteynerin devrilmesi sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi’nde çatı uçması nedeniyle 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu üzerinde 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi’ndeki elektrik şantiyesinde meydana gelen kazada 2 kişi, Gaziler Mahallesi’nde konteyner yıkılması sonucu 1 kişi yaralandı. Ayrıca İkonova konutları yakınında bir aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi’nde yüksekten düşme nedeniyle 1 kişi ve Yeşilvadi Konutları önünde oluşan su birikintisinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Farklı noktalarda yaşanan diğer olaylarla birlikte yaralı sayısının 23’e ulaştığı bildirildi.