Her Konserde Kendine Bir Karakter Yaratıyor: Kim Bu Sanatçı?

Begüm - Onedio Üyesi
03.05.2026 - 22:01

Yapman gereken tek şey verilen bilgileri takip edip bu sanatçıyı doğru tahmin etmek. Eğer müzik dünyasına hakimim diyorsan bu test tam sana göre. Hazırsan ve kendine güveniyorsan hadi bakalım başlıyoruz!

Müzik dünyasında kozmik bir türün öncüsü oldu.

Müziğini tek bir kalıba sokmak yerine onu farklı kavramlarla tanımlıyor. Türk sanat müziği tınılarını bilimkurgu estetiğiyle birleştirmesi gerçekten de müzik dünyasında bambaşka etkiler yaratto. Tarzı onu modern müzik sahnesinde benzersiz bir yere koyuyor.

Sadece müzisyen değil, aynı zamanda bir ressam!

Aslında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu bir ressam. Şarkılarındaki görsel derinlik ve kliplerindeki sanat yönetimi, onun bu ressam kimliğinden besleniyor. Kendi albüm kapaklarının ve sahne tasarımlarının yaratım sürecinde de bizzat yer alıyor. Gerçekten müthiş değil mi?

Iggy Pop bile hayran!

Punk müziğin efsane ismi Iggy Pop onun en büyük hayranlarından biri. Öyle kiBBC'deki radyo programında onun şarkılarını sık sık çalıyor ve ondan 'Dünyanın en heyecan verici sanatçılarından biri' olarak bahsediyor. Biz bile gururlandık!

Kostümlerinin çoğunda da kendi imzası var.

Sahnede giydiği pelerinler, fütüristik maskeler ve geleneksel motiflerle bezeli kostümlerinin çoğu kendi hayal gücünün ürünüdür. Müziğini bir performans sanatı olarak gördüğü için görsel dili her zaman hikayelerin içine dahil ediyor!

Uluslararası basında kapak yıldızı oldu.

New York Times’tan Pitchfork’a kadar pek çok saygın uluslararası mecrada hakkında övgü dolu yazılar yayımlandı. Hatta prestijli dünya müziği dergisi olan Songlines’a kapak olan ilk Türk sanatçılardan biri oldu!

Uzay ve bilim kurgu tutkusu var.

Şarkı sözlerinde ve kliplerinde 'başka bir gezegenden gelmişlik' hissi oldukça hakim. Kendini bir nevi müzikal astronot gibi konumlandırıyor. Yerel kültürü evrensel ve galaktik bir düzleme taşımayı hedefliyor.

Rakı sofraları ile punk estetiğini birleştiriyor.

Kliplerinde ve görsellerinde sıkça gördüğümüz rakı sofrası, meyhane kültürü gibi yerel öğeleri distopik bir gelecek ve punk tavrıyla birleştiriyor. Yarattığı bu zıtlık, onun sanatının temel karakterini oluşturuyor.

Onun için sahne şarkı söylenen bir alan değil hikayeleri anlattığı bir performans alanı.

Kendini 'Anadolu Ejderi' gibi fütüristik bir mitolojik varlığa ya da başka bir galaksiden gelmiş bir 'Kozmik İmparatoriçe'ye dönüştürerek, kostümlerini ve maskelerini birer anlatı aracı olarak kullanıyor. Bu karakterler 70’lerin psikodelik estetiğini bilimkurgu öğeleriyle birleştirirken, pelerinleri ve maskeleriyle hem yerel köklere selam duran hem de toplumsal cinsiyet rollerine meydan okuyan, yaşayan birer sanat projesine dönüşüyor!

Peki kim bu sanatçı?

