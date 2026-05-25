Bozuk ve Yarık Yollar Sebebiyle Zarar Gören Sürücüler Tazminat Talebinde Bulunabilir

Kapatılmayan bir çukura girerek hasar alan aracın masrafı ya da bozuk yolda sıçrayan çamur nedeniyle kullanılamaz hale gelen kıyafetlerin bedeli, ilgili kamu kurumundan hizmet kusuru kapsamında tazminat olarak talep edilebiliyor.

Lastik yarılması, jant eğilmesi ve alt takım arızaları yaşayan sürücüler için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Bursa Barosu avukatlarından İbrahim Gödel, Karayolları Trafik Kanunu’na göre yol yapımı ve bakımından sorumlu kurumların yol güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. Gödel, şehir içi yolların belediyelerin, şehirlerarası yolların ise Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunduğunu hatırlattı.

Avukat Gödel, Anayasa’nın 125. maddesine işaret ederek devletin ve kamu hizmeti sunan idarelerin, görevlerini yerine getirirken kusurlu davranmaları halinde ortaya çıkan zararları karşılamak zorunda olduğunu vurguladı.