CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yenen Vakıfbank Şampiyon Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 22:01

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Türk finali heyecanı yaşandı. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, 2022-23 finalinden sonra bir kez daha şampiyonluk için karşı karşıya geldi. 

Vakıfbank ilk iki seti kazanarak setlerde 2-0 öne geçse de 3.set heyecan fırtınası şeklinde geçti. Eczacıbaşı, üçüncü seti 25-21 kazanarak kolay teslim olmayacağını gösterdi. 

4.sette ise Vakıfbank tekrar kontrolü elde aldı ve seti kazanarak kupayı müzesine götürdü.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisi izledik.

Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit tarihlerinde ikinci kez bu organizasyonun finalinde rakip olurken Türk voleybolu için de büyük bir gurur yaşattılar. Vakıfbank'ın ilk iki sette üstün bir oyun sergileyerek maçı 2-0'a getirdi. 

İlk seti 25-20 kazanan Vakıfbank, ikinci seti de 25-21 kazanmayı başardı.

Üçüncü sette Eczacıbaşı Dynavit'ten yanıt geldi.

Üçüncü sete ise Eczacıbaşı damgasını vurdu. Vakıfbank'ın uzun süre önde götürdüğü sette Eczacıbaşı kontrolü ele aldı ve seti 25-21 kazanarak maçı 2-1'e getirdi.

Vakıfbank dördüncü sette kupaya uzandı

Dördüncü sete taşınan maçta iki taraf da şampiyonluk için büyük bir özveriyle mücadele etti. Ancak Vakıfbank hata yapmadı bu seti de kazanmayı başardı. 

Son seti 25-18 kazanan Vakıfbank 3-1'lik maçın ardından 7. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
