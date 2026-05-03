Sen Hangi Duyguyu Aşk Sanıyorsun?

Senin için aşk, kalp ritmini hızlandıran bir fırtına gibi. Ancak bu çoğu zaman aşk değil, yoğun duygusal uyarılma ve heyecanın birleşimi olabilir. Bir kişiye karşı hissettiğin güçlü çekim, zihninde “aşk” etiketiyle büyüyüp genişleyebilir. Ama burada önemli nokta şu: Bu yoğunluk sürdürülebilir bir bağ mı, yoksa kısa süreli bir duygusal yükseliş mi? Sen duyguyu en tepe noktasında yaşarken, gerçek aşk çoğu zaman daha sakin ve sabit bir zeminde büyür. Senin kalbin ateşli bir yıldız gibi parlıyor, ama bazen bu ışık yönünü şaşırtabiliyor.