Sen Hangi Duyguyu Aşk Sanıyorsun?

İnci Döşer
03.05.2026 - 22:01

Bazen kalp konuşur ama dili karışır. Özlem, bağımlılık, heyecan, güven ihtiyacı… Hepsi “aşk” gibi hissedilebilir ama aslında farklı duyguların aynı kostümü giymiş hali olabilir. Bu testte seçimlerin, hangi duyguyu aşk sanmaya daha yatkın olduğunu ortaya çıkaracak.

1. Birine mesaj attığında en çok ne hissedersin?

2. Bir ilişki seni en çok ne zaman “gerçek” hissettirir?

3. Birinden uzak kalınca ne olur?

4. Aşk senin için daha çok neye benzer?

5. Birini sevdiğini düşündüğünde en güçlü işaret ne olur?

6. En çok hangi durum seni etkiler?

7. Bir ilişki bittiğinde en zor olan ne olur?

8. Birine bağlandığını nasıl anlarsın?

9. En çok hangi cümle sana uyar?

10. İlişkide en çok ne istersin?

Senin aşk sandığın şey yoğunluk!

Senin için aşk, kalp ritmini hızlandıran bir fırtına gibi. Ancak bu çoğu zaman aşk değil, yoğun duygusal uyarılma ve heyecanın birleşimi olabilir. Bir kişiye karşı hissettiğin güçlü çekim, zihninde “aşk” etiketiyle büyüyüp genişleyebilir. Ama burada önemli nokta şu: Bu yoğunluk sürdürülebilir bir bağ mı, yoksa kısa süreli bir duygusal yükseliş mi? Sen duyguyu en tepe noktasında yaşarken, gerçek aşk çoğu zaman daha sakin ve sabit bir zeminde büyür. Senin kalbin ateşli bir yıldız gibi parlıyor, ama bazen bu ışık yönünü şaşırtabiliyor.

Senin aşk sandığın şey güven!

Senin için aşk, huzur ve güvenle eş anlamlı. Birinin yanında rahat hissettiğinde bunu aşk sanma eğilimin var. Aslında bu güçlü bir bağ kurma ihtiyacından geliyor. Sevgi senin için kaos değil, sığınak. Bu çok sağlıklı bir temel olsa da bazen duygusal yakınlığı aşkın tamamı zannetmene yol açabilir. Gerçek aşk sadece güven değil, aynı zamanda tutku ve değişim de içerir. Senin kalbin bir liman gibi; ama bazen limanda kalmak, denize açılmayı gölgede bırakabilir.

Senin aşk sandığın şey bağlanmak!

Senin aşk anlayışın iletişim, paylaşım ve sürekli zihinsel bağ kurma üzerine kurulu. Birini düşündüğünde, onunla bağın kopmadıkça aşkın devam ettiğini hissediyorsun. Bu aslında güçlü bir bağlanma ve zihinsel yakınlık ihtiyacını gösterir. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey şu: Bağlantı her zaman aşk değildir, bazen alışkanlık ve zihinsel meşguliyet de olabilir. Senin zihnin insanları birbirine görünmez iplerle bağlıyor, ama bu iplerin adı her zaman aşk olmayabilir.

Senin aşk sandığın şey sahiplenmek!

Senin için aşk, birini “benim dünyamın parçası” olarak hissetmekle başlıyor. Sahiplenme ve kontrol isteği bazen aşkın yerini alabiliyor. Bu duygu yoğunluğu, kaybetme korkusuyla birleştiğinde “aşk” gibi hissedilebilir. Ama gerçek sevgi kontrol değil, özgürlükle de beslenir. Senin kalbin korumacı bir kale gibi; içine aldığını güçlü tutmak ister. Ancak aşk bazen kaleyi açıp rüzgarı içeri almaktır.

