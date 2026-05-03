Dolandırıcılar Yöntem Değiştirdi: Hedeflerinde İkinci El Ürün Alışverişi Var

Ergün Kılıç, “Param Güvende” sistemi ve Takasbank gibi güvenli ödeme altyapılarının hem alıcıyı hem de satıcıyı korumak amacıyla geliştirildiğini hatırlattı. Bu sistemlerde ödemenin yalnızca alıcı tarafından yapıldığını, satıcının herhangi bir “hesap onayı” için para göndermesinin söz konusu olmadığını belirten Kılıç, gönderilen tutarın güvenli bir havuzda tutulduğunu ve ürün alıcıya ulaşıp onaylanmadan satıcının hesabına aktarılmadığını ifade etti.

Dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunması gerektiği belirtilirken, oluşan uyuşmazlıklar için parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetleri veya arabuluculuk mekanizmalarına başvurulabileceği aktarıldı. Ayrıca işlemlerin yalnızca resmi platformlar üzerinden yürütülmesi, şüpheli bir durumda ise sürecin derhal sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

Kılıç, hiçbir güvenli ödeme sisteminin kullanıcıdan “doğrulama kodu” ya da “onay için para” talep etmeyeceğinin altını çizdi.