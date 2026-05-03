Dolandırıcılar Yöntem Değiştirdi: Hedeflerinde İkinci El Ürün Alışverişi Var

Hakan Karakoca
03.05.2026 - 20:41

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, ikinci el satış sitelerinde son dönemde artan bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekti. Kılıç, “hesap doğrulama” ya da “onay ücreti” gibi gerekçelerle kullanıcıların para göndermeye yönlendirildiğini belirterek, bu tür taleplerin tamamen aldatmaca olduğunu vurguladı. Uzmanlar da benzer şekilde, platformlar adına para talep eden kişi ya da hesaplara kesinlikle ödeme yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Dolandırıcıların yeni hedefi ikinci el piyasası...

Ergün Kılıç, son dönemde ikinci el satış platformlarında ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların alıcı gibi davranıp satıcılara ulaştığını ve “hesap onayı” bahanesiyle para talep ederek haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

Kılıç, daha önce kamu görevlisi kılığına giren dolandırıcılara karşı farkındalığın arttığını, ancak bu kez hedefin ikinci el ürün satan kullanıcılar haline geldiğini ifade etti.

Yeni dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyor?

Yeni yöntemin işleyişine göre dolandırıcılar, satıcıyla iletişime geçerek “hesap onayı” bahanesiyle kendi belirledikleri bir IBAN’a para gönderilmesini talep ediyor.

Ardından satıcıya iletilen doğrulama kodunu isteyen dolandırıcılar, bu bilgiyi kullanarak hesaba erişim sağlıyor ve gönderilen parayı kendi hesaplarına aktarıyor.

“Size para gönderdik, kodu paylaşın” şeklindeki taleplerin dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtiliyor.

Dolandırılmamak için neler yapılmalı?

Ergün Kılıç, “Param Güvende” sistemi ve Takasbank gibi güvenli ödeme altyapılarının hem alıcıyı hem de satıcıyı korumak amacıyla geliştirildiğini hatırlattı. Bu sistemlerde ödemenin yalnızca alıcı tarafından yapıldığını, satıcının herhangi bir “hesap onayı” için para göndermesinin söz konusu olmadığını belirten Kılıç, gönderilen tutarın güvenli bir havuzda tutulduğunu ve ürün alıcıya ulaşıp onaylanmadan satıcının hesabına aktarılmadığını ifade etti.

Dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunması gerektiği belirtilirken, oluşan uyuşmazlıklar için parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetleri veya arabuluculuk mekanizmalarına başvurulabileceği aktarıldı. Ayrıca işlemlerin yalnızca resmi platformlar üzerinden yürütülmesi, şüpheli bir durumda ise sürecin derhal sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

Kılıç, hiçbir güvenli ödeme sisteminin kullanıcıdan “doğrulama kodu” ya da “onay için para” talep etmeyeceğinin altını çizdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
