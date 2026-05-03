Telefonları Türkiye'de de Satılan İki Marka Birleşerek Yoluna Devam Edecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 20:11

Küresel akıllı telefon pazarında taşlar yerinden oynuyor; Türkiye’de geniş kullanıcı kitlelerine sahip iki telefon markasının birleşerek OPPO çatısı altında toplandığı bildirildi.

Kendi isimleriyle yola devam edecekler ancak OPPO'ya bağlı olacaklar.

Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip teknoloji markaları, stratejik bir yeniden yapılanma kararıyla güçlerini tek merkezde topluyor. Akıllı telefon sektöründe uzun süredir konuşulan birleşme senaryosu gerçeğe dönüşürken, realme’nin yeniden OPPO çatısı altına alındığı açıklandı.

OnePlus da aynı şekilde OPPO ile yoluna devam edecek.

Marka isimlerinin korunacağı, ancak yönetim ve karar alma süreçlerinin tek elde toplanacağı ifade ediliyor. Buna göre her iki marka da kendi adıyla varlığını sürdürmeye devam edecek, fakat ürün geliştirme, pazarlama ve stratejik planlama gibi kritik süreçler OPPO’nun merkezi yapısı üzerinden yürütülecek.

Tek isimde birleşseler de stratejileri farklı olacak.

Ürün tarafında ortak donanım ve yazılım altyapısının giderek daha fazla paylaşılması beklenirken, markaların pazardaki kimliklerini koruması hedefleniyor. OnePlus performans odaklı amiral gemisi segmentine yönelirken, realme genç kullanıcı kitlesine hitap eden fiyat–performans stratejisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Merkez konumda ise OPPO yer alıyor. Şirketin, grubun amiral gemisi ve stratejik vizyon markası olarak ürün geliştirme ve ekosistem yönlendirmesinde belirleyici rolünü koruyacağı ifade ediliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
