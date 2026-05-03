Telefonları Türkiye'de de Satılan İki Marka Birleşerek Yoluna Devam Edecek

Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip teknoloji markaları, stratejik bir yeniden yapılanma kararıyla güçlerini tek merkezde topluyor. Akıllı telefon sektöründe uzun süredir konuşulan birleşme senaryosu gerçeğe dönüşürken, realme’nin yeniden OPPO çatısı altına alındığı açıklandı.

OnePlus da aynı şekilde OPPO ile yoluna devam edecek.

Marka isimlerinin korunacağı, ancak yönetim ve karar alma süreçlerinin tek elde toplanacağı ifade ediliyor. Buna göre her iki marka da kendi adıyla varlığını sürdürmeye devam edecek, fakat ürün geliştirme, pazarlama ve stratejik planlama gibi kritik süreçler OPPO’nun merkezi yapısı üzerinden yürütülecek.