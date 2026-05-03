article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Maç 4-1'den 5-4'e Geldi, Yenilen Takımın Futbolcuları Şike İddiasında Bulundu

Maç 4-1'den 5-4'e Geldi, Yenilen Takımın Futbolcuları Şike İddiasında Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 19:24

Bölgesel Amatör Lig’de son haftada oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor maçı, skorun dramatik şekilde değişmesi nedeniyle dikkat çekti. Kurtalanspor, 4-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 5-4 kazanarak sahadan galip ayrıldı ve ligde kalmayı başardı.

Maçın ardından Şırnak Petrolspor oyuncularının sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar ise karşılaşmaya dair çeşitli iddiaların ve tartışmaların gündeme gelmesine yol açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

90. dakikadan sonra attıkları gollerle ligde kaldılar.

90. dakikadan sonra attıkları gollerle ligde kaldılar.

Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor maçı, Bölgesel Amatör Lig’de sezonun son haftasında büyük bir geri dönüşe sahne oldu. Karşılaşmanın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan Şırnak Petrolspor, 70. dakikada skoru 4-1’e getirerek avantajı yakaladı.

Ancak maçın son bölümünde oyun tamamen değişti. Kurtalanspor, üst üste bulduğu gollerle skoru lehine çevirerek sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kurtalanspor, kritik mücadeleyi kazanarak küme düşme hattından uzaklaştı ve ligde kalmayı başardı.

Maçtan sonra Şırnak Petrolsporlu futbolcuların isyanı vardı.

Maçtan sonra Şırnak Petrolsporlu futbolcuların isyanı vardı.

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın