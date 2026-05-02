article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Ahmet Çakar, Galatasaray Mağlubiyeti Sonrası Faturayı Okan Buruk'a Kesti

Ahmet Çakar, Galatasaray Mağlubiyeti Sonrası Faturayı Okan Buruk'a Kesti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 00:08

Galatasaray’ın ağır yenilgisinin ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar sert ifadelerle eleştirilerde bulundu. Okan Buruk hakkında yaptığı değerlendirmelerde Fatih Terim üzerinden kurduğu göndermeler ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet Çakar'ın hedefinde Okan Buruk vardı.

Ahmet Çakar'ın hedefinde Okan Buruk vardı.

Süper Lig’de şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Galatasaray, Karadeniz deplasmanında Samsunspor karşısında aldığı 4-1’lik yenilgiyle sarsıldı. Beklenmedik bu ağır mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılı camiada tartışmalar dinmezken, gözler yapılan değerlendirmelere çevrildi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, teknik direktör Okan Buruk hakkında oldukça sert ifadeler kullandı. Çakar’ın açıklamaları, mağlubiyetin yarattığı etkiyi daha da büyütürken spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

"Kabahat Okan Buruk'ta"

"Kabahat Okan Buruk'ta"

Galatasaray’ın maç öncesinde şampiyonluk atmosferine girmesini sert sözlerle eleştiren Ahmet Çakar, sorumluluğu doğrudan teknik direktör Okan Buruk’a yükledi.

Hafta içinde RAMS Park’ta taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı “erken kutlama” olarak yorumlayan Çakar, 'Kabahat Okan Buruk'ta. Hafta içi stadyumda idman niçin? Erken öten horozun sadece kafasını kesmezler, tavuk yapabilirler.' sözleriyle dikkat çeken bir benzetme yaptı.

Çakar, Okan Buruk'u "Terim özentiliği" sözleriyle eleştirdi.

Çakar, Okan Buruk'u "Terim özentiliği" sözleriyle eleştirdi.

Ahmet Çakar, Okan Buruk’un saha dışındaki tutumlarını da hedef alarak eleştirilerini sertleştirdi. Deneyimli yorumcu, teknik direktörlük anlayışına dair yaptığı değerlendirmede Fatih Terim üzerinden bir karşılaştırmaya giderek, 'Bu Fatih Terim özentiliği, ego... Yapmayın bunları. Büyük takım hocası olmak sadece teknik taktik gerektiğinde diktatörlük falan değil... Kibrin olmayacak.' sözleriyle dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın