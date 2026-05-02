Haberler
Test
İlişki Testleri
Kişilik Testleri
Sen Aşkta mı Daha İyisin Arkadaşlıkta mı?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.05.2026 - 22:01

Bazı insanlar aşkta parlıyor, bazılarıysa arkadaşlıkta efsane oluyor… Peki sen hangisisin? İnsanlarla kurduğun bağlar, verdiğin tepkiler, küçük detaylara verdiğin önem aslında seni ele veriyor. Bu testte biraz eğlenecek, biraz da kendinle yüzleşeceksin. 

Hazırsan dürüstçe cevapla!

1. Birine kırıldığında ne yaparsın?

2. Plan iptal edildi. Tepkin?

3. Sana biri “değiştin” dedi.

4. En büyük korkun hangisi?

5. Bir ortamda en çok ne yaparsın?

6. Sana biri sır verdiğinde…

7. Aşık olduğunda nasılsın?

8. Arkadaş ortamında rolün ne?

9. Tartışma anında…

10. Sana en çok ne söylenir?

Sen aşk için yaratılmışsın!

Sen aşkta gerçekten başka bir seviyedesin. Hislerin yüzeyde değil, derinlerde yaşanıyor ve bu da seni unutulmaz biri yapıyor. Sevdiğinde tam seviyorsun, yarım bırakmıyorsun. Karşındaki insan kendini özel hissediyor çünkü sen onu gerçekten görüyorsun. Ama işin bir de diğer yüzü var. Bu yoğunluk zaman zaman seni de karşı tarafı da yorabiliyor. Beklentilerin yüksek, duyguların keskin. Bu da hayal kırıklıklarını daha sert yaşamana neden olabiliyor. Senin için aşk, “olursa güzel olur” değil, “olmazsa eksik kalırım” gibi. Arkadaşlıkta da iyisin ama asıl gücün romantik bağlarda. Çünkü sen sıradan bir bağ kurmuyorsun, bir hikaye yazıyorsun. Doğru kişiyle bu bir efsaneye dönüşebilir, yanlış kişiyle ise dramatik bir filme.

Sen çok iyi bir arkadaşsın!

Senin yanında olmak bir ayrıcalık. İnsanlar sana rahatça kendini açabiliyor çünkü yargılamıyorsun, dinliyorsun ve gerçekten anlıyorsun. Senin kurduğun bağlar güven üzerine ve bu da seni vazgeçilmez yapıyor. Aşkta ise biraz daha temkinlisin. Belki geçmiş deneyimlerin, belki de doğan gereği hemen açılmıyorsun. Ama bu seni kötü yapmıyor sadece seçici yapıyor. Sen kolay kolay kimseyi hayatının merkezine koymuyorsun. Gerçek şu ki senin değerini en iyi arkadaşların biliyor. Çünkü sen zor zamanların insanısın. Aşk gelip geçebilir ama sen kalıcısın ve bu çok daha nadir bir şey.

Sen hem aşkta varsın hem arkadaşlıkta!

Sen nadir bulunan o dengeli insanlardansın. Ne aşkta kendini kaybediyorsun ne de arkadaşlıkta yüzeyde kalıyorsun. Her iki alanda da sağlıklı bağlar kurabiliyorsun ve bu seni oldukça güçlü yapıyor. İnsanlarla ilişkinde sınırların var ama duvarların yok. Bu da hem yakın olmanı hem de kendini koruyabilmeni sağlıyor. Ne zaman derinleşeceğini, ne zaman geri çekileceğini iyi biliyorsun. Bu denge sayesinde hayatında dramdan çok huzur var. Belki “aşırı” değilsin ama “doğru”sun. Ve uzun vadede kazanan hep sen oluyorsun.

Sınır tanımaz bir ruhun var!

Sen klasik kategorilere sığmıyorsun. Ne “aşk insanı” ne de “arkadaşlık insanı”… Sen daha çok kendi alanında yaşayan birisin. İnsanları seviyorsun ama bağımlı olmadan. Aşkta da arkadaşlıkta da mesafeni koruyorsun. Bu bazılarına soğuk gelebilir ama aslında sen sadece kendine sadıksın. Kimse için kendinden ödün vermiyorsun ve bu da seni güçlü kılıyor. Senin için ilişkiler hayatın merkezi değil, bir parçası. Bu yüzden kaybetmekten de korkmuyorsun. Belki herkes seni tam anlayamıyor ama sen kendini biliyorsun.

