Nezaket Eğitmeni Rüzgar Mira Okan "Bir Şey İçer Misiniz?" Sorusunun Aslında Ne Kadar Kaba Olduğunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.05.2026 - 23:18 Son Güncelleme: 01.05.2026 - 23:31

Genel olarak nazik olduğumuzu düşünsek de pek çoğumuz aslında nezaket kurallarından biraz uzağız. Nezaket sandığımız pek çok şey aslında tam olarak nezaket değil. Çünkü aslında nezaket bazı ince detaylarda gizli. Bu kurallar sadece 'şekilcilik' gibi görünebilir ama temelinde karşıdaki kişiye kendini değerli ve rahat hissettirmek yatıyor. 

Nezaket ve Görgü Eğitmeni Rüzgar Mira Okan 'Bir şey içer misiniz?' sorusunun neden nazik bir soru olmadığını açıkladı ve bunun yerine söylenebilecek cümleleri paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/ruzgarmirao...
İşin inceliği misafirleri reddetmek ya da kabul etmek zorunda bırakmak değil, sunulan seçeneklerden birini seçmesini sağlamak. İkram için kullanabilecek bazı sorular;

  • 'Çay mı alırdınız yoksa bir Türk kahvesi mi ikram edeyim?'

  • 'Taze bir bitki çayımız var ya da kahve mi tercih edersiniz?'

  • 'Soğuk bir şeyler mi istersiniz yoksa sıcak bir kahve mi yapayım?'

  • 'Çay demlenmek üzere, bir bardak taze çayımıza eşlik eder misiniz?'

  • 'Mutfakta hafif bir şeyler hazırlamıştım, birlikte tadına bakalım mı?'

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
