article/comments
article/share
Haberler
Video
Billie Eilish Hayranlarını Korkutan Göz Yapısı: Kaderi Değiştiren Sanpaku Göz Teorisi Nedir?

Billie Eilish Hayranlarını Korkutan Göz Yapısı: Kaderi Değiştiren Sanpaku Göz Teorisi Nedir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 08:56 Son Güncelleme: 10.06.2026 - 09:08

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yüzyıllardır insanların fiziksel yapısından karakter analizleri yapılmaya çalışılıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle bu analizler koca bir şehir efsanesine dönüşebiliyor. İnsanlar artık aynaya her baktıklarında sadece kendilerini değil, kaderlerinin yazılı olduğu iddia edilen gizemli işaretleri aramaya başlıyorlar.

Bir içerik üreticisi, insanların göz şeklinden analiz yapılan 'Sanpaku Göz' teorisini paylaştı. Billie Eilish, Prenses Diana gibi pek çok ünlü isimden örnek veren içerik üreticisi, göz aklarının duruşuna göre insanların hayat hikayelerini ve trajik sonlarını masaya yatırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane mi gerçek mi?

Efsane mi gerçek mi?

Japonca bir terim olan ve 'üç beyaz' anlamına gelen Sanpaku, aslında göz bebeğinin altındaki veya üstündeki beyaz kısmın normalden fazla görünmesi durumu olarak tanımlanıyor. Sıradan bir insanda göz akı sadece sağda ve solda görünürken, bu özelliğe sahip kişilerde göz bebeğinin altı ya da üstü de tamamen beyaz kalıyor. Teoriye göre bu durum sadece basit bir anatomik özellik değil, kişinin taşıdığı ağır bir lanetin, stresin ve hatta trajik bir kaderin en net habercisi sayılıyor.

Tarihte bu göz yapısına sahip olan Prenses Diana, Marilyn Monroe, John F. Kennedy ve Michael Jackson gibi dünyaca ünlü isimlerin her birinin hayatının genç yaşta, son derece tartışmalı ve trajik olaylarla noktalanmış olması bu efsaneyi daha da güçlendiriyor. Hatta günümüz popüler kültür figürlerinden Billie Eilish'in de aynı göz yapısına sahip olması, hayranları arasında gizemli bir endişe dalgası yaratmaya yetiyor. Ancak madalyonun bir de çok daha karanlık yüzü var; 'Yang Sanpaku' olarak adlandırılan ve beyaz kısmın gözün üst tarafında belirdiği durum. Efsaneler bu yapıyı tamamen tehlikeli, acımasız ve kontrolsüz öfkeye sahip karakterlerle özdeşleştiriyor. Dünyanın en korkunç seri katillerinden biri olan Charles Manson'ın o meşhur ürpertici bakışları bu teorinin en net örneği olarak gösteriliyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın