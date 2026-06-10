Billie Eilish Hayranlarını Korkutan Göz Yapısı: Kaderi Değiştiren Sanpaku Göz Teorisi Nedir?

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Yüzyıllardır insanların fiziksel yapısından karakter analizleri yapılmaya çalışılıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle bu analizler koca bir şehir efsanesine dönüşebiliyor. İnsanlar artık aynaya her baktıklarında sadece kendilerini değil, kaderlerinin yazılı olduğu iddia edilen gizemli işaretleri aramaya başlıyorlar.
Bir içerik üreticisi, insanların göz şeklinden analiz yapılan 'Sanpaku Göz' teorisini paylaştı. Billie Eilish, Prenses Diana gibi pek çok ünlü isimden örnek veren içerik üreticisi, göz aklarının duruşuna göre insanların hayat hikayelerini ve trajik sonlarını masaya yatırdı.
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Efsane mi gerçek mi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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