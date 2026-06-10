Billie Eilish Hayranlarını Korkutan Göz Yapısı: Kaderi Değiştiren Sanpaku Göz Teorisi Nedir?

Japonca bir terim olan ve 'üç beyaz' anlamına gelen Sanpaku, aslında göz bebeğinin altındaki veya üstündeki beyaz kısmın normalden fazla görünmesi durumu olarak tanımlanıyor. Sıradan bir insanda göz akı sadece sağda ve solda görünürken, bu özelliğe sahip kişilerde göz bebeğinin altı ya da üstü de tamamen beyaz kalıyor. Teoriye göre bu durum sadece basit bir anatomik özellik değil, kişinin taşıdığı ağır bir lanetin, stresin ve hatta trajik bir kaderin en net habercisi sayılıyor.

Tarihte bu göz yapısına sahip olan Prenses Diana, Marilyn Monroe, John F. Kennedy ve Michael Jackson gibi dünyaca ünlü isimlerin her birinin hayatının genç yaşta, son derece tartışmalı ve trajik olaylarla noktalanmış olması bu efsaneyi daha da güçlendiriyor. Hatta günümüz popüler kültür figürlerinden Billie Eilish'in de aynı göz yapısına sahip olması, hayranları arasında gizemli bir endişe dalgası yaratmaya yetiyor. Ancak madalyonun bir de çok daha karanlık yüzü var; 'Yang Sanpaku' olarak adlandırılan ve beyaz kısmın gözün üst tarafında belirdiği durum. Efsaneler bu yapıyı tamamen tehlikeli, acımasız ve kontrolsüz öfkeye sahip karakterlerle özdeşleştiriyor. Dünyanın en korkunç seri katillerinden biri olan Charles Manson'ın o meşhur ürpertici bakışları bu teorinin en net örneği olarak gösteriliyor.