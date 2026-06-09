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Zaman Kimseye Acımıyor: Lise Mezunları Buluşmasında Yıllar Sonra Yaşanan İnanılmaz Değişim

Zaman Kimseye Acımıyor: Lise Mezunları Buluşmasında Yıllar Sonra Yaşanan İnanılmaz Değişim

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 23:25

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Zaman durdurulamaz bir biçimde akıp giderken, geride bıraktığı en somut izleri, insan yüzlerinde ve değişen yaşam tarzlarında görüyoruz. Gençliğin o enerjik, kusursuz hatları yıllar geçtikçe yerini olgunluğun, yaşanmışlığın ve bazen de hayatın getirdiği zorlukların derin çizgilerine terk ediyor.

Lise yıllıklarındaki fotoğraflarla, yıllar sonraki görünümlerin karşılaştırıldığı videolar oldukça popüler bildiğiniz üzere. Genel olarak bu tarz videolarda insanların yaşlandıkça enerjisinin arttığını görüyoruz. Fakat akımın son videosu tüm yıllık videolarını unutturdu.

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Bildiğiniz tüm yıllık videolarını unutun;

Bildiğiniz tüm yıllık videolarını unutun;

Videoda lise yıllığındaki halleriyle bugünkü görünümleri karşılaştırılan insanların yaşadığı bu radikal değişim, aslında insan biyolojisinin ve yaşam şartlarının kaçınılmaz bir sonucu. Bu sert değişim aynı zamanda izleyenlere de zamanın hızını bir kere daha hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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