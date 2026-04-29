Uzman Dermatolog Cilt Hastalıklarının Hangilerinin Bulaşıcı Hangilerinin Olmadığını Anlattı

Uzman Dermatolog Cilt Hastalıklarının Hangilerinin Bulaşıcı Hangilerinin Olmadığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.04.2026 - 12:31

Cilt hastalıkları görünür olduğu için en çok yargılanan rahatsızlıklar arasında. Bir leke, bir döküntü veya farklı görünen bir deri bölgesi karşı tarafta anında bir refleks uyandırıyor. Bu refleksin büyük çoğunluğu yanlış bilgiden besleniyor. Uzaklaşmak, temas etmemek ve 'Acaba bulaşır mı?' diye endişe etmek bu insanların da sosyal hayattan izole olmasına sebep olabiliyor. 

Uzm. Dr. Şirin ÇELİK hangi deri hastalıklarının bulaşıcı hangilerinin risksiz olduğunu anlattı. Video, yanlış bilenen pek çok noktayı aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXrvZ...
Peki hangi deri hastalıkları bulaşır hangileri bulaşmaz?

Peki hangi deri hastalıkları bulaşır hangileri bulaşmaz?

Bulaşıcı Olanlar

  • Uçuk: Özellikle öpüşme yoluyla bulaşır. Dudakta uçuk varken bebeklerin öpülmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

  • Mantar: Bulaşıcı bir deri hastalığıdır.

  • Siğil: Direkt temasla bulaşır. El siğilleri tokalaşmayla, genital siğiller cinsel temasla, ayak tabanındaki siğiller ise havuz ve hamam gibi ortak alanlardan bulaşabilir.

  • Zona (Dolaylı): Zona doğrudan zona olarak bulaşmaz ancak zonaya sebep olan su çiçeği virüsü, hastalığı geçirmemiş kişilere bulaşarak su çiçeğine yol açabilir.

Bulaşıcı Olmayanlar

  • Vitiligo

  • Sedef

  • Kurdeşen

  • Saçkıran

  • Roza (Gül Hastalığı)

  • Egzama

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
