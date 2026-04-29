Bir Numerolog Çocuklara Öz Türkçe İsim Verilmesini Numerolojik Açıdan Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.04.2026 - 09:43

Numeroloji her harfin bir sayısal değer taşıdığını ve bu değerlerin ismin sahibini etkilediğini savunan bir sistem. Bu sisteme göre çocuğa isim seçerken pek çok şeyin düşünülmesi gerekiyor. Son dönemde insanlar çocuğuna Öz Türkçe isimler veriyor. Peki bu isimler numerolojik açıdan nasıl?

Numerolog Vedat Bilal Yılmaz, Öz Türkçe isimleri numerolojik açıdan yorumladı. 'Öz Türkçe isimlerin şu anki isimlerden daha çok kullanılması gerektiğini düşünüyorum' diyen Yılmaz, 5 tane Öz Türkçe kız ismi tavsiyesi de verdi.

Reklam

Numerolog Vedat Bilal Yılmaz'ın önerdiği 5 Öz Türkçe kız ismi;

  • Bengi: Analitik zekası yüksek, aynı zamanda duygusal hassasiyeti dengeli olan bir isim.

  • İlge: Tam bir 'sanatçı enerjisi' taşıyan, sanatın her alanında başarılı olma potansiyeli veren bir isim.

  • Oylum: Sevgi dolu, zarif ve tıpkı 'Bengi' gibi sağ-sol beyin dengesi güçlü olan bir isim.

  • Beren: Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve ruhu dışarıda özgürleşen bir isim enerjisi.

  • Gökçe: Sağ ve sol beyni dengeli olan, '11 indigo' enerjisine sahip olduğu belirtilen bir isim.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
