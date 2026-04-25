Öğretmeninden Doğum Günü Mesajı Alan Çocuğun Sevinçle Attığı Mesaj Hem Güldürdü Hem Duygulandırdı

ocuklar okul çağında günlerinin büyük bölümünü öğretmenleriyle geçiriyor. Bu süreçte öğretmen yalnızca bilgi aktaran biri değil; rol model, güvenli liman ve onay kaynağı. Öğretmenin küçük bir jesti çocuğun gözünde dev bir anlam taşıyor. Psikolojide 'görülme ihtiyacı' temel insan gereksinimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir çocuk kalabalık bir sınıfın içinde öğretmeni tarafından hatırlandığında ve özel hissettirıldığinde bu his güvenli bağlanmayı pekiştiriyor. Doğum gününün hatırlanması 'sen önemlisin' mesajının en saf hali.

Öğretmeni tarafından doğum günü kutlanan minik de mesajın heyecanıyla ne yapacağını bilmedi. Ortaya çıkan teşekkür mesajı ise sosyal medyayı gülümsetti.