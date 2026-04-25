2005'te İlkokula Başlayan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı O Gün Çekilmiş Video ile Bir Nesli Hüzünlendirdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Zaman akılalmaz bir hızla, bize neredeyse hiç hissettirmeden geçiyor. Bir sabah uyanıyorsunuz ve daha dün gibi hatırladığınız anıların üzerinden yıllar geçtiğiniz fark ediyorsunuz. Yaş ilerledikle geçmişe özlem daha da artıyor. Bu yüzden geçmiş anılar fazlasıyla hüzne boğabiliyor.

2005 yılında ilkokula başlayan 'merve8soner' isimli sosyal medya kullanıcısı o günün videosunu paylaştı. Video o yıllarda okula giden ve özellikle mavi önlük giyen nesli duygulandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/merve8soner...
Reklam

Mavi önlükler, sesler, renkler...

2005, Türkiye'de internetin henüz yaygınlaşmaya başladığı, sosyal medyanın olmadığı ve anıların fotoğraf albümlerinde yaşadığı bir dönem. Sosyal medyada kusursuz görüntülerin hâkim olduğu bir şu dünyada masum, filtresiz video pek çok kişiye farklı duygular yaşattı. 

İlk okul günü bir çocuğun hayatındaki ilk büyük eşik. O sabah çantası sırtında kapıdan çıkmak hem çocuk hem de ebeveyn için bambaşka bir his. Farkında olmadan kaydedilen o görüntü yıllar sonra en değerli anıya dönüşüyor. Nostalji sadece geçmişi hatırlamak değil, o andaki kendinle yeniden karşılaşmak. Araştırmalar nostaljik anların insanı hem duygusal hem de psikolojik olarak güçlendirdiğini, yalnızlık hissini azalttığını ve anlam duygusunu pekiştirdiğini ortaya koydu. Pek çok insanın videoyu izlerken benzer hisler yaşamasının sebebi ise bu.

Reklam

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Reklam
