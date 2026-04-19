Şiddete Uğrayan Köpekleri Monta Sarıp Gözyaşlarıyla Öğretmenlerine Götüren Minikler Umutlarınızı Yeşertecek

Şiddete Uğrayan Köpekleri Monta Sarıp Gözyaşlarıyla Öğretmenlerine Götüren Minikler Umutlarınızı Yeşertecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 09:41 Son Güncelleme: 19.04.2026 - 09:47

Empati bir insanın edinmedi gereken en temel duygu. Empati, sadece insanlar arası ilişkilerde değil, tüm canlılarla kurduğumuz bağın temel taşı. Özellikle çocuk yaşta edinilen empati duygusu, bireyin ileriki yaşlarını da şekillendiriyor. 

Yolda şiddete uğramış köpeklerle karşılaşan çocuklar hayvanları kendi montlarına sararak ağlayarak öğretmenlerine getirdi. 'mhmmd_hocamm'ın paylaştığı o anlar sosyal medyada binlerce kişiyi duygulandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/mhmmd_hocam...
Peki çocuklara empati duygusu nasıl kazandırılır?

Peki çocuklara empati duygusu nasıl kazandırılır?

Çocuklar  'bu benim sorunum değil' demeyi erkenden öğrenmez. Acıyı gördüklerinde araya mesafe koymuyorlar, doğrudan hissediyorlar. Bu saf empati zamanla toplumsal koşullanmayla törpüleniyor. Bu yüzden çocukların empati duygusunu kaybetmemesini sağlamamız oldukta önemli.

Araştırmalar hayvanlara şiddet uygulayan bireylerin insanlara yönelik şiddet eğilimlerinin de yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Yani sokak hayvanlarına yapılan şiddet yalnızca bir hayvan sorunu değil, toplumsal bir uyarı işareti. Bunu ilk fark edenler çoğu zaman çocuklar oluyor.

Çocuklara empatiyi öğretmenin 5 basit yolu;

  • Rol Model Ol: Sen canlılara iyi davran ki seni taklit etsin.

  • Duyguları Tanımla: Hisleri isimlendirerek duygusal farkındalık yarat.

  • Empati Sorusu Sor: 'Onun yerinde olsaydın ne hissederdin?' diye düşündür.

  • Sorumluluk Ver: Bitki veya hayvan bakımıyla başka bir canı korumayı öğret.

  • Hikayelerden Yararlan: Kitap karakterleri üzerinden başkalarının dünyasını tanıt.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
