Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 1998 Yılında Çekilmiş Görüntülerle Hepimizi İlkokul Sıralarına Götürdü

Mavi önlükler, 1989-1990 eğitim yılından itibaren siyah önlüklerin yerine getirilmişti. Yaklaşık 23 yıl boyunca Türkiye'deki ilkokul öğrencilerinin standart kıyafeti olmuştu. 1998-1999 yılları, bu 'mavi önlük döneminin' en nostaljik ve canlı olduğu zamanlara denk geliyor. Zamanla yerini daha modern kıyafetler olan mavi önlükler her birimizin hayatının en güzel döneminin bir temsili gibi. Sınıftaki her bir detay, ilkokul yılları o döneme denk gelenlerin burnunun direğini sızlattı.